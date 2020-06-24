玩FaceApp變性濾鏡小心！FBI曾警告有安全風險　仲會自動續訂付費

【FaceApp知多啲】數近日社交平台大熱玩意，用FaceApp將人物相變男變女轉換性別必定是其中之一。惟大家使用FaceApp時要小心，事關Face App原來曾捲入個人資料私隱風波，亦有用家反映訂閱問題。

FaceApp利用AI演算法，可自由轉變相片中性別，「男變女得，女變男都得，得咗」，十分有趣，吸引不少人遊玩，紛紛在社交網站Facebook等平台展示「成果」，一同「猜猜我是誰」，以下更是經典「作品」。

▼▼▼ 以下轉換了性別的明星，大家認出多少個呢？（附答案） ▼▼▼

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不過大家耍樂時亦要注意FaceApp安全問題，因為它其實曾引發個人資料私隱風波。

根據資料，FaceApp由俄羅斯公司Wireless Lab研發，總公司設在聖彼得堡，儲存用戶照片的伺服器則在美國，目前有數以千萬計用戶。

FaceApp並非新應用程式，去年推出把相中人調整年齡變老或變年輕時，已一度爆紅。惟由於FaceApp須獲取多項用戶授權，以及要把相片上傳到雲端資料庫，才能使用濾鏡效果，引起私隱憂慮。

▼▼▼ FaceApp須獲取用戶授權如下 ▼▼▼

美國聯邦調查局（FBI）去年底曾警告，FaceApp等俄羅斯公司研發的應用程式有潛在情報安全風險，或會被俄羅斯政府用作竊取個人資料。美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）亦曾呼籲美國人考慮刪除FaceApp。

FaceApp則表示，不會永久儲存有關相片，也不會收集大量數據，只會編輯用戶上載的照片，又強調沒把用戶資料出售或分享予第三方，所有資料儲存在俄羅斯以外由Amazon（亞馬遜）和Google運作的雲端伺服器。

雖然FaceApp目前已更新了私隱政策，但用戶使用這類服務時應慎重考慮，最好不要上載敏感相片。

FaceApp自動續約惹爭議

除了個人資料私隱問題，FaceApp訂閱問題亦惹起爭議。FaceApp有每個月38元、每年239元（每月20元）及永久398元3種訂閱選擇，但由於FaceApp會自動續約，直至取消訂閱為止，引來不少用戶批評。

FaceApp則回應可透過Google Play取消訂閱。所以，使用中或已無再使用FaceApp的用戶們，記得要檢查一下是否有訂閱了，以及是否仍在付費了。

資料來源：BBC

解除安裝App不等於取消訂閱

為免招致損失，用戶應定期檢查下載的Apps哪些是付費訂閱，哪些已超過試用期限且不會再用。另外提提大家，即使已卸載App，但未必等於成功取消訂閱，若想取消訂閱，可看以下方法。

▼▼▼ Android 取消訂閱服務步驟 ▼▼▼

▼▼▼ iPhone、iPad取消訂閱方法 ▼▼▼