【洗碗碟機煮溫泉蛋？】溫泉蛋大家都食過，拌以豉油當醬料撈飯不錯，不過自己做就未必曉了。要出現半熟水汪汪狀態就要識得控制時間火候，不算容易。但日本有網民在Twitter分享用某部「神器」，不用睇火、不用計時便能自動炮製溫泉蛋？甚至一次過整十粒八粒也無難度？
日本網民インコレンジャー （Twitter@incoranger）把一隻蛋放入洗碗碟機中，嘗試用機內的高溫煮出溫泉蛋（點擊放大圖片細睇）：
〜温泉卵の作り方〜— インコレンジャー (@incoranger) June 14, 2020
①卵を食洗機にかけます pic.twitter.com/61rUM7oO9q
上圖可見，網民インコレンジャー應用上高溫熱水洗和高溫烘碗的功能來炮製粒蛋。正常而言攝氏55°C會令蛋白凝固，蛋黃大概需要65至70°C。此洗碗碟機令雞蛋開始凝固卻又保維水汪汪質感，一如溫泉蛋。
インコレンジャー再接再勵，用盡洗碗碟機機位，一次過擺入10粒雞蛋（點擊放大圖片細睇）：
〜温泉卵1パック(10個)〜— インコレンジャー (@incoranger) June 15, 2020
10個まとめて食洗機に入れてみました。2つが落下してヒビから漏れた白身がわたあめ状になりこびり付きました。乾燥の時に一瞬焦げ臭い匂いもしたので落下したりヒビが破れないように注意して自己責任でお願いします。 pic.twitter.com/xxGPdNQgG0
一次過煮10粒的測驗，インコレンジャー因為放得不夠穩妥而令兩粒雞蛋掉落，它們裂開流出蛋白，更在洗碗碟機內的空間變成糖果狀粘在一起，發出像燒焦似的燶味𤓓味。所以インコレンジャー說要注意不要令雞蛋在機內掉落或破裂，後果自負。但點都好，雞蛋一打開來，都呈現出溫泉蛋質感。
インコレンジャー使用的是一款已停產的舊款Panasonic 桌上型洗碗機NP-TCR3，2015年發售。根據官網資料，標準洗碗過程的溫度為70°C，所以夠熱整到溫泉蛋都合理。
煮到飛天都好，只能話這位網民藝高人膽大。強烈不建議讀者用家中洗碗碟機嘗試煮蛋，畢竟雞蛋一爆流出的蛋汁可能會損壞機器，風險太高絕對試不過。