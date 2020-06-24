日本網民用洗碗碟機煮溫泉蛋！部機夠大夠位還能一次整10粒？

數碼生活
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【洗碗碟機煮溫泉蛋？】溫泉蛋大家都食過，拌以豉油當醬料撈飯不錯，不過自己做就未必曉了。要出現半熟水汪汪狀態就要識得控制時間火候，不算容易。但日本有網民在Twitter分享用某部「神器」，不用睇火、不用計時便能自動炮製溫泉蛋？甚至一次過整十粒八粒也無難度？

日本網民インコレンジャー （Twitter@incoranger）把一隻蛋放入洗碗碟機中，嘗試用機內的高溫煮出溫泉蛋（點擊放大圖片細睇）：

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上圖可見，網民インコレンジャー應用上高溫熱水洗和高溫烘碗的功能來炮製粒蛋。正常而言攝氏55°C會令蛋白凝固，蛋黃大概需要65至70°C。此洗碗碟機令雞蛋開始凝固卻又保維水汪汪質感，一如溫泉蛋。

インコレンジャー再接再勵，用盡洗碗碟機機位，一次過擺入10粒雞蛋（點擊放大圖片細睇）：

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一次過煮10粒的測驗，インコレンジャー因為放得不夠穩妥而令兩粒雞蛋掉落，它們裂開流出蛋白，更在洗碗碟機內的空間變成糖果狀粘在一起，發出像燒焦似的燶味𤓓味。所以インコレンジャー說要注意不要令雞蛋在機內掉落或破裂，後果自負。但點都好，雞蛋一打開來，都呈現出溫泉蛋質感。

インコレンジャー使用的是一款已停產的舊款Panasonic 桌上型洗碗機NP-TCR3，2015年發售。根據官網資料，標準洗碗過程的溫度為70°C，所以夠熱整到溫泉蛋都合理。

煮到飛天都好，只能話這位網民藝高人膽大。強烈不建議讀者用家中洗碗碟機嘗試煮蛋，畢竟雞蛋一爆流出的蛋汁可能會損壞機器，風險太高絕對試不過。

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