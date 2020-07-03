Oxyair Mask口罩七色彩虹版今開售！1盒70個齊色　抽籤方式有改動

【Oxyair Mask HK七色彩虹口罩】Oxyair Mask於7月3日出售七色彩虹版口罩，210元70個，而今次抽籤方法會有改變。

【7月3日更新】Oxyair Mask表示，彩虹口罩七色特別版會在星期五（7月3日）早上11時15分至星期六早上11時15分（7月4日）接受登記，名額200,000個，額滿即止，之後會抽籤分開兩批先後出貨時間次序，然後有購買產品連結電郵。

▼▼▼ Oxyair Mask七色彩虹版口罩 ▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

登記方式：

- 登記者在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料

- 每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效

- 之前曾登記過抽籤活動的人也要重新登記

更多詳情：按此

【6月29日更新】Oxyair Mask表示，今次會用先登記後抽籤方式，但不是抽買不買到，而是抽出貨先後批次，會分兩批並在兩個月內出貨，即只要成功登記，就可以購買彩虹口罩七色特別版。

（Oxyair Mask）

【6月24日】Oxyair Mask以「獅子山下精神」作口號，聲稱由幾位小市民小商人創辦，沒有「強大背景」。

今次出售的Oxyair Mask七色彩虹版口罩，每盒會有7包，每個顏色有1包，每包有10個，每盒合共有70個口罩。

▼▼▼ Oxyair Mask七色彩虹版口罩 ▼▼▼

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Oxyair Mask表示，詳情情況會在周末發布。而據Oxyair Mask之前透露，七色彩虹版口罩抽籤與之前不同，並非抽購買名額，而是固定登記名額然後抽出貨先後日期，「始終我哋能力有限未能做到不限名額咁樣畀大家去購買希望大家理解同明白」。未知是否意味今次抽籤先到先得。

另外，Oxyair Mask指測試中的Level 3產品已通過檢測，正建設二號工廠，預期下月底投入生產，再推出Level 3產品。

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