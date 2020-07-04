夏天在街上走走，大汗淋漓，令人難以忍受。其實日本推出了不少電子產品，可以令你的夏天沒這樣難捱，就算在街上也能享受冷氣﹑冰凍的汽水能 24 小時保持最佳溫度。筆者以下將分享 5 個夏天必備的電子產品，讓你忘記烈日的煎熬。

1﹑Reon Pocket 穿載冷氣機

Sony 自家設計的 Reon Pocket，外型比主流的手機更細小，但只要使用官方 App 操控，就能多段式輸出冷﹑暖風。放在專用 T-Shirt 的存放空間上，就能把冷氣直接送到皮膚上，更有效率協助降溫。由於 Reon Pocket 機體細小，放在頸背再穿上襯衣，也不會明顯看到頸背的 Reon Pocket。就算夏天時常要在街上走動的人士，也能用 Reon Pocket 對抗炎熱。

Reon Pocket 穿載冷氣機（官方圖片）

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目前 Reon Pocket 已經可以在 Amazon JP 購買，如想入手可以參考以下的集運教學：

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Reon Pocket 便攜冷氣機 放入專用Tee隨時用App校溫度

2﹑手提式冷氣機

如果穿戴式的冷氣不適合使用，由 Thanko 開發的手提式冷氣機可能是另一個選擇。外型和大小似足一般的暖壺，頂部還有一個手把方便攜帶，使用時只要放入適量的冰或保冷包，就能製造冷氣。同時，只需使用三枚 AA 電即可，電量更能維持 10 個小時。帶出街當作水樽也不太會引來奇怪目光，而且保冷包作為冷氣的來源時，可以多次重複使用，也非常環保。

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夏天救星！日本手提式冷氣機 入冰則可歎10小時冷氣？

3﹑飲品保冷神器

夏天對凍飲就是有無限的慾望，不過剛從雪櫃拿出來的飲品很快就不夠凍，加冰又會弄淡飲品的味道。這個「保冷神器」就是基於以上的需要出現，有如小型的雪櫃，和普通容器相比，把冰放入內放置一小時後，也不會出現大量融化的情況，能長期令飲品維持極佳的品嚐溫度。保冷空間可以放入一般 350ml－500ml 的水樽﹑玻璃樽，常見的外賣飲品杯也能放入當中，更可以用來暫時冷藏雪條或朱古力等食物。

夏天來一杯冰凍飲品來降溫的最佳幫手，Thanko 預售 5,280 日元，預計 7 月中出貨（Thanko 圖片）

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日本飲品保冷神器 夏天必備！不用放冰維持最佳 5℃ 冷凍狀態

4﹑汽水機型迷你雪櫃

在家睡房或辦公室，隨時想飲汽水但又不想行到雪櫃拿，部分人都會放置一部迷你雪櫃。日本就在這基礎上增加了一點樂趣，令用家有如在汽水機「撳」飲品般，取下罐裝飲品。3 層式的汽水機型迷你雪櫃，方便用家把飲品分類，只要按下對應的按鈕，飲品就會跌落下方的開口，原理和汽水機相若，不過只適用於 350ml 的罐裝飲品（共可放 9 罐）。

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5﹑手機「退熱貼」

夏天不只是人要散熱，手機也要降溫。只要在烈日下使用一會手機，很容易就出現過熱問題，更不論會用來玩手機遊戲。日本推出手機散熱器，非只用風扇散熱，而是用到半導體通電製冷。因此，只需約 10 分鐘，就能令手機表面溫度下降約 17 度。散熱器可以直接貼在機背，或加裝 U 型架夾住手機兩側使用。當裝上 U 型架時，更能當作手機托，安放在桌面上一邊睇片，一邊為手機散熱。

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手機過熱救星！日本散熱神器10分鐘降17度 當退熱貼人用都得？

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