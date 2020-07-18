NASA x Casetify 聯乘 iPhone 保護殼香港有售、未來感設計搶先睇

數碼生活
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近年美國重啟太空探索計畫，由 Elon Musk 創辦的 SpaceX 早前更與美國太空總署 NASA 合作發射了首支商業載人太空船，一時之間人類似乎又回到了數十年前勇於向外太空闖蕩的時代。

而一直有推出不同主題手機保護殼的品牌 Casetify，近日就宣布了與 NASA 官方進行聯乘，推出一系列以太空任務為主題的 iPhone 機殼及一系列 Apple 產品配件。

帶有火星深紅調色的土壤，令人聯想起近年的「探火」熱潮（圖 Casetify）

▼▼▼按圖放大看 NASA x Casetify 部份精選款式▼▼▼

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除 iPhone 保護殼以外，Apple Watch 專用的主題錶帶亦會推出市場（圖 Casetify）

目前 NASA x Casetify 系列之保護殼已開放 Waitlist，由 7 月 30 日起會於 Casetify 的官網開售；另外，香港亦會由 7 月 29 日起於置地廣場開設 CASETiFY STUDiO PopUp Landmark 實體商店，屆時是次的 NASA 聯乘系列皆會有售。

除了為愛機添置保護殼，想要手機更加耐用，其實都有不少技巧，以下幾個縮短手機壽命的壞習慣你又中了幾多個？

▼▼▼按圖放大看詳細▼▼▼

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資料來源：Casetify

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