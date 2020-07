Netflix 煲劇成為大家在家抗疫同 Work From Home 的最大幫助(?!),不過其實 Netflix 的影片庫,並不是每一套作品都會長期保留。其中 8 月將會下架的作品當中,就有香港人非常喜愛的《V 煞 V for Vendetta》電影,亦會在 8 月之後離開 Netflix。仲未睇的朋友,一齊睇下 8 月有什麼作品下架,快手睇埋佢!

受香港人喜愛的抗爭作品《V 煞 V for Vendetta》,將會在 8 月下架。(V for Vendetta 電影截圖)

👇 Netflix 8 月即將下架作品 👇

另外,除了以上 13 套在香港將會下架的作品之外,根據科技網站BGR報道,總共計將會有 42 套作品下架;若果有用翻牆方式去其他地區睇 Netflix 的朋友,就要留意一下。

8 月 7 日下架作品:6 Days、Judy Moody and the Not Bummer Summer、St. Agatha