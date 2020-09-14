「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）日前玩Instagram時，意外將手機相簿的男性下體照曝光，引起網民將「巨龍」截圖瘋傳！網民更加惡搞抽水，令隊長一時間成為twitter紅人！

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）意外公開自己的手機相簿頁面，展示了男性生殖器官的照片。(Instagram@chrisevans)

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）日前與友人玩《Heads Up》遊戲，將短片分享到Instagram限時動態，片尾竟然錯手展示自己的手機相簿，曝光了解一張有男性下體的黑白照！Chris Evans發現後隨即刪除，可惜已經被網民截圖，放到社交平台瘋傳及轉載。事件引起Twitter的網民瘋狂抽水，更加帖出多張惡搞的照片！美國隊長又有新封號啦！

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男神Chris Evans一直深受女性歡迎，原以為巨龍照公開會令女粉絲更加興奮，想不到她們竟然為了捍衛男神的尊嚴，將Chris Evans與愛犬的生活照放到Twitter上廣傳，希望藉以「洗版」能夠蓋過巨龍照，勸告其他網民停止轉載！

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）事件一出，大量女粉絲護衛男神，以Chris Evans愛犬照洗版，希望網民停止轉載。(Twitter@ MuthaHot)

同場加映：林曉峰康子妮離婚即刪合照 情侶必學2招秒刪IG、FB照片避開是非

藝人林曉峰（阿Lo）和康子妮離婚，結束婚姻18年，有指第三者就是歌手黃翊。如今林曉峰都刪走Instagram上過去二人的合照。情侶分手怕觸景傷情，想將Facebook、Instagram的甜蜜回憶刪除，如果還要逐張相片delete，豈不是痛上加痛？到底有哪2招絕技可以快速刪除照片，避開親友是非？

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以上只是部分快速刪除照片的方法！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：林曉峰康子妮離婚即刪合照 情侶必學2招秒刪IG、FB照片避開是非