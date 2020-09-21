千與千尋、風起了、崖上的波兒等8套經典動畫電影高清劇照wallpaper免費下載！最近吉卜力工作室「賣大包」，每個月推出不同作品的高清劇照以供網民下載，今個月包括宮崎駿大人氣作品《千與千尋》、《崖上的波兒》及《風起了》等。想下載？立刻點按下文連結吧！

由今個月開始吉卜力工作室將會發放多套經典動畫的高清劇照讓網民下載，這些劇照大都是故事中令人難以忘懷的經典場面，而且解像度達1920 x 1080，足夠一般電腦、遊戲機或手機當作Wallpaper使用。今個月先來比較近期的作品，包括《回憶中的瑪妮》、《輝夜姬物語》、《風起了》、《紅花阪上的海》、《借東西的小矮人亞莉亞蒂》、《崖上的波兒》、《地海戰記》及《千與千尋》。

回憶中的瑪妮（思い出のマーニー／2014）

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輝夜姬物語（かぐや姫の物語／2013）

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風起了（風立ちぬ／2013）

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紅花阪上的海（コクリコ阪から／2011）

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借東西的小矮人亞莉亞蒂（借りぐらしのアリエッティ／2010）

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崖上的波兒（崖の上のポニョ／2008）

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地海戰記（ゲド戦記／2006）

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千與千尋（千と千尋の神隠し／2001）

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