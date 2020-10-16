Netflix 經常更新各種影視作品加入影片庫，可是App內的分類選單卻未能完全顯示所有影片。之前推出過30個最常用的片種代碼，本文將再展示40個另類劇種的代碼，方便大家搜尋更加專門的電影節目。

其實Netflix的分類選單相當之多，而且專門，如果不是用片種代碼，有些精彩電影根本很難會找得到！不論手機或者電腦使用Netflix，其實只要輸入網址加代碼「http://www.netflix.com/browse/genre/（片種代碼）」就可輕鬆找出指定的片種！例如外星科幻片（片種代碼：3327），即是輸入Netflix網址「http://www.netflix.com/browse/genre/3327」，便可瀏覽到外星科幻片的分類頁面。

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臨近萬聖節，大家可能都會留在家中，觀看恐怖驚慄電影，感受驚嚇氣氛！隸屬亞馬遜公司的IMDb網站，不只有豐富的電影資訊，更會評價電影做出高分推薦。近期就有4部高分恐怖影視作品，值得推介給大家於Netflix上逐一點播！

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同場加映：NETFLIX煲劇必知30個代碼 英雄/動畫/成人全部有Code附搜尋教學

目前Netflix的影片庫中有超過10萬個影視作品，不過不是每部作品都可以在首頁呈現，就連分類選單都顯示不了這麼多！其實想要欣賞喜愛片種，可以透過代碼去搜尋，本文列出觀眾最常用的30個片種代碼，再教大家如何找到更多的節目！

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以上只是30個代碼的部分！想知道尚有哪些代碼？請觀看完整全文：NETFLIX煲劇必知30個代碼 英雄/動畫/成人全部有Code附搜尋教學

以下內容可能涉及裸露及性愛劇集，好孩子注意了👇👇👇

至於Netflix的情慾電影，都會有一些口交、自慰、裸露等的色情情節，不過並非單純的只有限制級的內容，都會探討性愛及兩性關係的慨念，內在含義深重。以下有6套情慾電影推介，少少鹹，多多趣！

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其實Netflix的節目片源設有地區性，如果想看到更多的片源或者情慾電影，就要使出這一招，將片源擴張囉！

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注意一點，Netflix 看過影片後會有紀錄，會影響Netflix的推薦系統，令某些類型影片在推薦列表之上。如果不想被人發現自己觀看過色情電影，最好還是事後刪除紀錄！

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以上只是部分內容！請觀看完整全文：NETFLIX煲劇必知30個代碼 英雄/動畫/成人全部有Code附搜尋教學