在年初寫 VAIO SX12 這款僅有 12.5 吋屏幕，i5 款僅重 899 克的電腦時，我給這款電腦下了一個定義：機身極其輕便，接口極其齊全。 許多電腦都能說是機身輕便，接口齊全，但是想要冠上「極其」二字並不容易，但 SX12 確實在這兩個維度上難逢敵手，因而有著「出差神器」的名頭。而 VAIO 把筆記本做輕這件事上，擁有著優先發言權，在把輕薄本做得更輕之後，他​​們開始思考，如何把性能本也做得更輕。 這就是 VAIO 侍 14。

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+ 4 + 4 + 4

14 這個數字在這款機型上大概有兩個含義：屏幕尺寸是 14 吋，機身重量約為 1.4kg。

看到 1.4kg 的重量，想必很多人開始嘀咕：一公斤多的重量哪能算輕，11 代Intel Core發布之後，已經有不少廠商發布了一公斤以下筆記本了。

正如那句「如果非要把這份愛加上一個期限，我希望是一萬年」那樣，我也來個類比：如果非要讓一部筆記本重到 1.4 公斤，我希望加個 GTX1650Ti 顯卡。

01／關於輕的思考，VAIO 沒有停止過

沒有對比就沒有傷害，沒有對比，我們其實也很難感受到一款擁有 GTX1650Ti 中端獨立顯卡的筆記本應該有多重。

讓我們打開京東網購網，選擇顯卡為1650Ti，就會發現採用這款顯卡的筆記本一般都是15.6 吋的遊戲本，其重量多在2.2kg 到2.5kg 之間，基本上要比VAIO 侍14 重個一公斤左右。很多人覺得一公斤沒什麼，直到他需要減去一公斤的脂肪。

當然這麼比也不太公平，畢竟那些四五斤重的遊戲本，一來多是採用了標壓處理器，二來本身 15.6 吋就大不少。

在重量上找最好的對標對象，那當然是Apple的最新款 MacBook Pro 13，它的重量就是 1.4kg。如果 MacBook Pro 13 的用戶帶著它通勤出差不會覺得有負擔，那麼 VAIO 侍 14 自然是一樣的。

+ 3 + 3 + 3

說到這裡，可能很多人都要擔心，配置上去了，重量下來了，那會不會閹割電池容量和散熱配置。剛好查了下參數，VAIO 侍 14 還是主流配置：四芯 49Wh 電池，雙風扇三熱管散熱。

真正可能帶給機身重量變化的，應該就是選用了新的機身材質。相比於本來就相對輕便的傳統鋁合金，鎂鋁合金在能保證同檔強度和硬度的情況下，重量更輕。

目前VAIO 中國地區在售的主力產品還是SX12 和SX14，定位都是高端商務筆記本電腦，也就是說這兩款筆記本做PPT 寫Word，再處理圖片或者在中低畫質下玩個一般網遊都是沒有問題的，不過要是想剪輯視頻，或者玩大型遊戲，靠核顯來說是效率低下或者說是帶不動的。所以這就是獨立顯卡加入的原因。

VAIO 侍 14 面對的受眾也就不再是絕對意義上的商務人士，視頻工作者、設計師以及輕度遊戲玩家更為貼切一些。

於是，我們可以這麼理解，為了拓寬產品線和市場，VAIO 做出了性能輕薄本這個品類，得益於11 代Intel Core較大的升級，以及中端獨立顯卡的加入，來保證這款筆記本有不錯的性能，同時通過設計和材料選擇，將重量控制住了，在性能和便攜之間得到了一個不錯的平衡點：比它強的沒它輕，比它輕的沒它強，在這個重量檔位上性能獨佔鰲頭。

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這麼輕了，性能如何？

一般來說，和GTX1650Ti 顯卡搭配的，往往是標壓處理器，不過採用了10nm 製程的11 代Intel Core i7-1165G7 本身的性能已經相當不俗了，並且在功耗控制上更勝一籌，畢竟VAIO 侍14 的定位不是正統遊戲筆記本電腦，目標用戶也不是專注遊戲的玩家。

到這裡肯定就是「綜合性能測試評分」環節了，依然是我們熟悉的 PC MARK 10 軟件。

在測試之前，先報備一下到手測試機的具體配置：

處理器：英特爾 11 代Intel Core i7-1165G7，四核八線程，默認主頻 2.8Ghz，睿頻 4.7GHz 內存：16GB DDR4 3200Mhz，預留一條卡槽，可拓展至 32GB 硬盤：1TB PCIe SSD 顯卡：英偉達 GTX1650Ti，顯存 4GB/ 英特爾 Iris Xe 集顯 電池：90W AC 電源適配器，49Wh 四芯電池 屏幕：1920×1080 分辨率，60Hz 刷新率，來自京東方

在這款衡量電腦綜合性能的評分軟件中，VAIO 侍 14 的總得分是 5379，表現相當不錯。需要說明的是，VAIO 侍 14 自帶了控制軟件，在性能模式下，它確實能爆發出不錯的能量來做有性能挑戰的工作。

VAIO 侍 14（愛范兒授權使用）

當然，在這個模式下，肯定會有機身發熱，風扇狂轉的現象。

在電腦滿載的情況下，我用Apple Watch 自帶的噪聲測量軟件緊貼出風口，最大音量超出70 分貝了（可能並不十分精確），已經可以算作有點兒吵了，相隔一兩米工位的同事也會受到影響。

不過，風扇轉得越快，自然散熱效果也就越好。

同樣是電腦滿載的情況下，通過 FLIR 的熱成像儀進行測溫，可以看到 C 面靠近出風口中心位置是溫度最高點，為 43.9 攝氏度。

VAIO 侍 14（愛范兒授權使用）

坦白說在室溫 24 攝氏度的情況下，這個最高發熱情況還算不錯，而在鍵盤區的最高溫度則為 42.7 攝氏度，並且這還是 C 面框架的溫度，不是鍵帽的溫度。實際上這兒區域鍵帽的觸感溫度應該是略高於體溫，有溫熱感，不會造成不適。

既然搭載獨立顯卡，那也順便測試下顯卡性能好了，這里當然還是 3D Mark 的 Time Spy 項目，測試得分為 3762，算是 1650Ti 的正常發揮水平，也說明 VAIO 沒有在電源內存以及散熱上做減法。

最後測下這款硬盤，相比於讓人滿意的 PC Mark 和 3D Mark 評分，這塊硬盤的性能和年初我們測試的 VAIO SX12 標配硬盤略有差距，市場主流的水平。

總的來說，在性能和散熱上，VAIO 侍 14 表現還算不錯，適合對生產力有需要的用戶。

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除了依舊輕，接口還是很齊全

延續 VAIO 產品的傳統，VAIO 侍 14 的接口依舊相當齊全。

和堪稱史上接口最全輕薄本的 SX12&SX14 相比於，VAIO 侍 14 在種類齊全度上相差不大，僅僅是去掉了上古時代的 VGA 視頻接口。

這裡列舉一下它的接口種類和數量：

RJ45 有線網絡端口 × 1 雷電 4 接口（USB Type-C），可接視頻，可充電，可傳輸數據 × 1 非雷電 USB Type-C × 1 USB 3.1 Type-A × 2 3.5mm 耳機、麥克風二合一接口 × 1 HDMI 視頻接口 × 1 SD 卡插槽 × 1

作為一個文字工作者，其實我對各大廠商砍掉Type-A 接口沒什麼感覺，但是砍掉SD 卡插槽總是頗有怨念，因為通過相機無線網絡導照片到手機，再從手機傳回電腦的過程實在太繁瑣了太低效了。

而 SD 卡直接傳輸的便捷程度與效率，要遠遠通過無線網絡和軟件，這一點相信攝影工作者更有體會，也坐實了 VAIO 侍 14 影像工作者利器的定位。另外，它的 4K 版本屏幕也通過了專業色彩機構潘通的校準，擁有 100% sRGB 色域，影像和設計工作者可以優先考慮此版本。

配上最新的雷電 4 接口當然也是值得鼓勵的，同時兩個 USB Type-A 接口沒有降級也是如此。接口的豐富也使得傳輸數據，連接外設變得更為便捷，畢竟它的定位是生產力工具，也兼職遊戲筆記本電腦。

VAIO 侍14 也能兼職遊戲筆記本電腦 (VAIO 官方網站)

在VAIO SX12 上，我最為意外的功能當然是它對充電功率的兼容性：下至10W 的手機充電器，上到65W 的PD 協議快充，都可以觸發它的充電，區別只是充電時間長短而已。

不過到了VAIO 侍14 上，雷電接口依舊可以充電，但是對充電功率的兼容就沒有那麼強了，我試了多款手機充電器都無法觸發充電，目測只支持65W 及以上的PD 協議充電，這可能是跟它是性能機型有關，過低的供電功率難以滿足需求。

得益於更大的機身，VAIO 侍 14 的接口分佈也更為疏落一些，左右分佈更為平均。

雖然前面誇了它在重量上的優越性，不過在機身尺寸控制上，它的表現就沒達到優秀的水準：三圍尺寸為 323.9 mm×18.8 mm×226.3 mm。這個尺寸放進普通背包的筆記本隔層沒有啥問題，不過放進女士手提包會有些困難，比較它還是一款 14 吋機型。

有個細節需要提一下，這款筆記本的做工相當細膩，也改掉了不少過往 VAIO 機型的問題。在經典的 VAIO S 系列機型上，其邊角異常尖銳，視覺上固然凌厲，但稍不留神就會被刺痛。而到了 VAIO 侍 14 上，很多倒角變得非常圓潤緊密，無意間身體與之的磕碰也不再有什麼痛感。

雖然是VAIO 產品線的新機型，不過有些地方還是可以看到明顯的VAIO 基因，比如電源鍵的綠燈就是VAIO 十幾年的傳承色，鍵盤特有的寬間距防誤輸入也是從VAIO Z 系列就有的，並且，其鍵盤手感也是如出一轍的較短鍵程和緊實感受，類似於「黑軸」的感覺。

至此也可以給它做一個總結了，作為一款定位於性能本的電腦，VAIO 侍14 乍一看其實挺大眾化的，但正如它A 面鎂鋁合金是那種「五彩斑斕的黑」一樣，低調之外，它其實相當有特點：14 吋是依舊是輕薄本慣用的尺寸，但VAIO 塞進了遊戲本的配置，並且散熱和性能表現都不錯。在做輕這件事上，VAIO 又嘗試了新的可能。在易用性上，它也沒有為了外觀上的簡潔而去犧牲接口數量和種類。

所以，「實在」二字和這款筆記本還是很相稱，它不能變形翻轉，也沒有極致尺寸和一體外觀，不過它適合真正對生產力有需求的用戶，也就是俗稱的「工作機」。

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：VAIO 侍14 體驗：關於把筆記本做輕量這件小事】