【加濕器秋冬2020文青簡約精選】秋去冬來，香港近日已步入乾燥時節。天文台預測明日（11月2日），本港屆時的相對濕度或低至45%。大家可能又要面對「爆拆」，甚至濕疹和鼻敏感發作等問題。《香港01》科技玩物頻道記者走訪各大百貨公司，精選10款又實用，外觀又簡約的加濕器推介給讀者。

面對秋冬季濕度下跌天氣乾燥，適當啟用加濕器或香薰機，可以補充室內濕度，令自己工作或休息時舒適一點。滋潤皮膚防止爆拆，固然是放濕機主要作用，對於睡眠也好有幫助，能減輕鼻鼾問題，加入香薰油放濕也能做到寧神抒壓效果。

記者上周走勻各大百貨公司，精選10款放濕機和香薰機，主要以超音波技術放冷霧為多，外形設計包括木系、綠化、文青、粉彩、可愛、簡約主義等等，均適用於家中寢室或寫字樓辦公室：

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👇👇👇有圖有真相！天文台預測11月天氣超乾！星期一濕度料低至45%！風高物燥小心起火！（圖源：天文台網站及手機Apps）👇👇👇

同場加映：加濕器／香薰機6大安全陷阱

坊間不時有傳使用加濕器，或會釋放病菌到空氣！究竟這是危言聳聽還是真實存在的風險？《香港01》科技玩物頻道記者專訪「口罩博士」K Kwong，請教使用加濕器或香薰機的「伏位」。

（香港01美術部製圖）

👇👇👇綜合K Kwong及消委會意見，《香港01》科技玩物頻道整理加濕器／香薰機6大使用陷阱連同解決方法！用家必睇保平安！👇👇👇

以上只提及2個陷阱！想了解更多「伏位」？請即瀏覽完整全文：加濕器裝自來水可致肺炎 霧化消毒劑超毒 K Kwong警告6大陷阱