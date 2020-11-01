【加濕器／香薰機安全健康6大陷阱解決方法】香港即將步入乾燥時節。天文台預測明日（11月2日）相對濕度或低至45%，有人或會買加濕器。坊間不時有傳使用加濕器，或會釋放病菌到空氣！究竟這是危言聳聽還是真實存在的風險？《香港01》科技玩物頻道記者專訪「口罩博士」K Kwong，請教使用加濕器或香薰機的「伏位」。

韓國近年發生大量民眾使用加濕器霧化釋放消毒清潔劑以淨化空氣，導致肺部嚴重受損甚至死亡的不幸案件。據統計已有超過一萬名受害人因而喪生。記者早前就加濕器對人體健康影響及安全風險，專訪了K Kwong 鄺士山博士。

K Kwong表示，加濕器如只蒸發一般水放霧，是安全的。若果加入固體或類固體的化學物，經加濕器霧化後變成超細微粒飄散於空氣。人體吸入或會永久殘留肺部，造成損害。

K Kwong解釋，加濕器釋放的化學物，對肺部有無害處是取決於其物理性質（沸點），而不是其化學成份性質。（資料圖片）

沸點高低是關鍵

K Kwong說化學物以固體形式殘留於肺部，全因沸點高：「低沸點化學物即使入了肺，也會自然揮發消失；高沸點的卻很難。」一般灰塵較大粒，附於水霧被人吸入亦容易經咳嗽從呼吸管道排除。高沸點化學物微粒較小難過濾，入肺後重新凝結成固體，「即使是普通食鹽，也不能從肺部走出來，一樣有害。」

消毒劑多含有這類高沸點化學固體。K Kwong解釋其「毒性」：肺組織產生分泌物包圍該等異物，造成肺纖維化留疤現象。「這叫做『石綿肺』，石綿的粉塵是如此損害肺部。」

至於香薰油，K Kwong認為其成份多屬低沸點，人體吸入可自然離開，沒太大問題。他總結說：「加濕器釋放的化學物，對肺部有無害處是取決於其物理性質（沸點），而不是其化學成份性質。」

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同場加映：10款簡約加濕器推介

《香港01》科技玩物頻道記者走訪各大百貨公司，精選10款又實用，外觀又簡約的加濕器推介給讀者。

（香港01美術部製圖）

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