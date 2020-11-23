撰文：陳錦洪
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【2020 密碼】每個人都會記幾組密碼，如電郵帳戶﹑網上銀行帳戶，甚至簡單的手機密碼。這些帳戶通常都管有不少個人資料，所以不少網絡安全公司時常強調，密碼不要太簡單，而且減少重覆使用。
NordPass 近日公布「2020年最差密碼排行榜」，看來仍有很多人忽略密碼安全的重要性，純數字的密碼原來少於 1 秒就可以被破解，點下圖放大睇 Top 30 差的密碼排行，看看自己的密碼是否有必須更改調整一下。
👇👇2020 最差密碼 Top30 你的密碼有沒有上榜？（按倒序排列）👇👇
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安全密碼設定的四大條件：
1. 長度足夠（越長越好、最少 8 個字元）
2. 避免採用連續／單一數字／英文生字組合
3. 採用大小楷英文字母
4. 加入符號
資料來源：NordPass
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