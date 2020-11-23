【2020 密碼】每個人都會記幾組密碼，如電郵帳戶﹑網上銀行帳戶，甚至簡單的手機密碼。這些帳戶通常都管有不少個人資料，所以不少網絡安全公司時常強調，密碼不要太簡單，而且減少重覆使用。

NordPass 近日公布「2020年最差密碼排行榜」，看來仍有很多人忽略密碼安全的重要性，純數字的密碼原來少於 1 秒就可以被破解，點下圖放大睇 Top 30 差的密碼排行，看看自己的密碼是否有必須更改調整一下。