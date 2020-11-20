蘋果公司宣布計劃將於2021年把App Store的佣金從每年30%降至15%，僅限於年度100萬美元佣金以內的中小型開發者和企業。此消息一出引起業界巨震，著名的30%抽成「蘋果税」一直是業界爭議的焦點，蘋果此番「自斷財路」究竟意欲何為？

▼▼▼點擊率先睇三大原因Apple將「蘋果稅」減半▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

01 激活微循環

蘋果揮刀自割為哪般？按照蘋果的說法，新計劃推出將讓小企業和獨立開發者在冠狀病毒大流行期間進行創新和發展。蘋果認為許多iOS應用開發者應該可以獲得這個計劃，不過蘋果並沒有透露2800多萬註冊應用製作商中符合條件的比例，以及對收入的影響。

很顯然，蘋果此舉最直接的目的就是為其IOS生態補充新鮮的血液，並重新激活IOS生態的微循環。在如今移動互聯網已經逐漸走入寡頭割據的時代，比如騰訊系和阿里系的產品已經已經滲透至用戶的方方面面，中小型開發者根本沒有實力與其競爭。

店大欺客，反之客大也會欺店。回顧近些年無論是微信小程序的霸道，還是Epic《堡壘之夜》的爭端，顯然蘋果對這些大開發者的控制力正在被削弱，因此蘋果需要「制衡」。大動脈必不可少，但微循環也很重要，兩者相得益彰且相互制衡，蘋果此招秒矣！

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇三大趨勢將令iPhone火熱持續三年▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

02 孕育再創新

記得當年蘋果剛剛推出App Store前些年，存在大量個人開發者推出的小而精的App，而如今近乎絕迹。恰恰這部分開發者更有可能孕育創新，而非那些早已經僵化的互聯網巨頭。配比失衡讓IOS生態「營養不均衡」，並且加劇了蘋果IOS生態的創新力缺乏。

錢是最好的催化劑，蘋果把App Store佣金抽成直接從30%降低至15%，這對於個人以及中小開發者來講無疑是巨大的吸引，刺激優質的開發者進行創作。而設定的100萬美元的紅線，又足以保證大動脈供血持續暢通，蘋果不僅是「殺富濟貧」，更是一舉兩得。

尤其是在後疫情時代，蘋果似乎也意識到了趨勢的變化。大公司的活力正在加速衰減，傳統公司與個人之間的關係正在瓦解。天下大勢合久必分，未來基於雲和萬物互聯技術令個人創造者成為新趨勢。抓住這些新鋭且樂於迎接挑戰的創作者，無疑就是抓住了未來。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇M1 Mac為什麼是Apple最重要發布▼▼▼

03 重塑PC生態

對於蘋果而言，幾乎沒有什麼商業動作是偶然的，都是經過精心計算和全盤推演的結果。以至於蘋果腳下每走一步，眼睛卻看得是培育出整個新生態。比如當年的Face ID培育了3D視覺沿用至今，如今小小的磁吸更開發出各種外設，極大的提升其盈利能力。

2005年，喬布斯宣布蘋果公司的Mac將採用英特爾處理器。如今15年過去了，基於ARM架構的蘋果自研M1處理器問世了。很顯然，M1處理器是蘋果公司15年來最大的改變，當別人還在驚歎於其性能的強化，而我卻驚歎於蘋果第一個實現了手機和PC的融合。

手機和電腦一條「芯」，意味着它們不同的應用如今天塹變通途，更意味着曾如一片浩瀚死海的傳統PC市場將被再次激活。大量的傳統PC應用需要適配到蘋果M1生態，並且需要培育更多的雙端融合的創新應用，蘋果面向中小開發者「降税」，儼然一場全民革命。

相關文章：iPhone 12｜蘋果手機改變世界7大功能 多點觸控等都不及這項重要

+ 2 + 2 + 2

結束語：

我不是無腦買的果粉，也不是吹上天的股票經紀，但是如果蘋果能夠重新洗牌傳統PC市場，並帶來雙端融合的創新發展，那麼未來三萬億美元市值可期！

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】