WFH網上買餸｜8間氣炸/急凍/新鮮食品網店推介　本地菜魚直送夠鮮

數碼生活
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氣炸、急凍及新鮮食品網店精選，網上買餸推介！12月新冠肺炎第四波又來，又要多點留家及WFH（在家工作）抗疫盡量不要外出，尤其是人多的地方，如街市、超市等都盡量少去。今次就為大家精選介紹8個新鮮、急凍食材的網店，好讓大家留在家中都可以安心選購優質餸菜。

新冠肺炎第四波疫情持續，大家如非必要都應盡量留在家中抗疫。今次記者就為大家精選8個專門賣新鮮、急凍等食材的網店，更加方便大家在家煮菜或用氣炸鍋製作簡易餐單。另外，如果不想自己煮飯網民，記者亦總合了多個外賣Apps的優惠全集。

網購新鮮或急凍食材都非常方便（香港01資料圖片）

👇👇即睇8間記者推介抵買的食材網店👇👇

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買多了急凍食材，雪櫃不夠位又如何是好？記者整合了10個購買小型冷藏櫃／冰櫃的問題，並走訪本港賣冰櫃的店舖找專人為各位解答疑難。

立即點圖看看「小型冷藏櫃買前須知10問10答」👇👇👇

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