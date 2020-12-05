擁有超過1300萬訂閱的知名YouTuber Marques Brownlee發布了影片，盲測16款2020年的智慧型手機相機，沒想到蘋果新機 iPhone 12 Pro Max在第一輪就慘遭淘汰，而最後殺出血路的出乎意料的為華碩 ZenFone 7 Pro。

此次實測的手機為熱門的iPhone 12 Pro Max、Note 20 Ultra、Mate 40 Pro、小米 10 Ultra、Xperia 1 II ，除此之外也加入 Surface Duo、Pixel 4a、Pixel 5、LG Wing ，由這些手機拍攝照片，並由網友選出效果較好的照片。

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Marques Brownlee 分析，在照相功能上，大眾傾向挑選「較亮」的照片，因此手機內的白平衡十分重要，色彩的豐滿程度也會影響大眾的選擇，黯淡的照片比較不受歡迎。

▼▼▼大冷門冠軍ASUS ZenFone 7 Pro▼▼▼

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相關圖輯：Marques Brownlee每年都有同樣盲測大賽，去年呢部出乎意料勝出▼▼▼

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