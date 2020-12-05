iPhone 12 Pro Max首輪落敗！YouTuber盲測16款手機鏡頭拍攝質素

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

擁有超過1300萬訂閱的知名YouTuber Marques Brownlee發布了影片，盲測16款2020年的智慧型手機相機，沒想到蘋果新機 iPhone 12 Pro Max在第一輪就慘遭淘汰，而最後殺出血路的出乎意料的為華碩 ZenFone 7 Pro。

此次實測的手機為熱門的iPhone 12 Pro Max、Note 20 Ultra、Mate 40 Pro、小米 10 Ultra、Xperia 1 II ，除此之外也加入 Surface Duo、Pixel 4a、Pixel 5、LG Wing ，由這些手機拍攝照片，並由網友選出效果較好的照片。

▼▼▼你可以點下圖比較一下，睇睇投票結果是否你心水？▼▼▼

+28
+28
+28

Marques Brownlee 分析，在照相功能上，大眾傾向挑選「較亮」的照片，因此手機內的白平衡十分重要，色彩的豐滿程度也會影響大眾的選擇，黯淡的照片比較不受歡迎。

▼▼▼大冷門冠軍ASUS ZenFone 7 Pro▼▼▼

+3
+3
+3

相關圖輯：Marques Brownlee每年都有同樣盲測大賽，去年呢部出乎意料勝出▼▼▼

+2
+2
+2
iPhone 12 Pro Max攝影評測　夜拍之王比12 Pro、11 Pro強多少？
iPhone 12︱專業攝影師評人像/夜景模式　鏡頭可媲美大光圈鏡頭？
15款手機影相必備App推薦　拍攝、修圖到後製輕鬆拍出專業級相片
iPhone相機相簿八大秘技　即學隱藏實用影相功能超越其他用家
OnePlus 8 Pro、小米10Pro、iPhone攝影評測對比　能否分出高下？
魅族17 Pro挑戰iPhone、小米10 Pro攝影評測　價格低不代表質素差

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。