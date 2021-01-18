MacBook Pro 2021 升級6大亮點！Bloomberg、郭明錤Apple指將會有6大升級亮點，包括配備升級版的Apple Silicon M1晶片、機身設計改變、以及不少果迷引頸以待「MagSafe」終於回歸。

去年尾Apple推出Apple Silicon M1晶片，同時將M1晶片配置在新的MacBook Air／MacBook Pro和Mac Mini內。雖然效能比以往Intel晶片出色不少，不過始終只是換芯不換殼，不少果迷仍然期待MacBook Pro來一次大更新。最近無論外媒Bloomberg彭博社、蘋果分析師郭明錤均表示今年2021年推出的MacBook Pro都會迎來大更新，無論內外都得以改良。

去年尾推出的M1 MacBook Air效能大幅提升，令不少果迷期望今年的MacBook Pro有更大的升級。（林勇攝）

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同場加映：Apple M1 MacBook Air推出了一段時間，記者實測了近1個月的時間，發現新機的表現更出乎自己預期！究竟有什麼出色之處？立刻與大家分享！

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同場加映：Apple M1 MacBook Air／Pro／Mac Mini效能高之外，最大的特色便可以直接運行iPhone／iPad apps，究竟如何可以直接運行？

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同場加映：便攜式SSD或HDD於WHF、PS4／PS5打機之用，落場款式多，又不知道各款規格如何。

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