撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-01-29 10:34

Sony PS5再開賣！2021年1月29日PlayStation 5第4次開放預購，7大抽籤預購方法！PS5推出多月仍然熱爆，供不應求機迷難以入手。PlayStation HK再次聯同多個網上平台推出抽籤／搶購活動，部份方法更為機迷限定，杜絕炒家。盤點7個PS5登記、搶購方法，以及提供連結，一文睇清！

Sony PlayStation 5（PS5）全城缺貨，雖然近日炒價稍為放緩，但仍然一機難求。今次除了Sony及PlayStation外，還有不少其他大型連鎖網店提供抽籤或搶購機會，而且有機會農曆新年前後入手。究竟有哪幾個方法可以登記搶購？立刻下為大家詳盡解說。

想買PS5仍然非常困難！（林勇攝）

👇👇即睇PS5第4輪1月29日預購、抽籤7大方法！👇👇

+ 7 + 7 + 7

PS5各登記抽籤頁面連結（持續更新）

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：等待更新

Sony官方抽籤連結：https://www.sony.com.hk/store/zh/

Log-On登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk/

Aeon登記抽籤連結：等待更新

Fortress抽籤條（App登記限定）：等待更新

香港Suning抽籤連結：https://bit.ly/2YlufWO

Club Shopping 抽籤連結：https://shop.theclub.com.hk/preorder-ps5（參加者將會於1月29日下午6時前透過電郵收取抽籤結果）

同場加映：買不到PS5，家中的PS4不單容量不夠，讀碟速度又愈來愈慢，最好還是加外置SSD硬碟「升級」舊機！下文就教大家如何為毋須拆機、簡單幾個步驟就可以為PS4及PS5安裝外置SSD！

👇👇PS4及PS5安裝外置SSD及轉存遊戲教學及步驟👇👇

+ 10 + 10 + 10

👇👇21款較熱門外置便攜式SSD硬碟深水埗腦場格價 👇👇

+ 16 + 16 + 16

選購SSD攻略 睇全文👉WD、SanDisk外置便攜SSD硬碟值買3大理由、4大選購SSD硬碟重點

腦場格價 即睇全文👉21款便攜SSD／HDD硬碟規格及街價 盤點哪款性價比最高

同場加映：即睇記者精選5張網購高回贈的信用卡！每張卡至少4-5%回贈，或一些購物網店額外折扣等，喜歡網購大家絕對要有幾傍身