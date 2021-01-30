撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-01-30 08:01

香港疫情仍然肆虐，相信新年期間有不少人都會選擇不去拜年留在家中渡過。難得有幾天假期可以在家中休息，可以煲劇渡新春，Netflix在2月有多套期待度高的作品上架，包括原創紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》，以及韓國科幻大作《勝利號》。

Netflix《勝利號》劇照

2021年Netflix將會有72套原創電影在每星期播出。來到2月份，除了原創電影，也有不少劇集、紀錄片和動畫會在Netflix首播，亦有人氣荷里活猛片上架。

當中有呼聲最高、近期討論度大增的原創紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》，在片中會對懸案藍可兒事件有更深的剖析。另外日本「神作」動畫《死亡筆記》也終於能在Netflix上觀賞。當然不少得由宋仲基主演，Netflix以2.2億港元購入韓國首部太空科幻片《勝利號》！下面精選9套2月份陸續上線的電影劇，有興趣的觀眾就要留意下面的上架日期了！

👇👇【點圖放大睇】新春假期9套2月份陸續上線的Netflix電影劇推薦👇👇

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同場加映：2021 Netflix必睇20套原創電影 死侍+神奇女俠士合演Red Notice

串流影音平台Netflix近日公布了2020全年的總訂戶人數，疫情下多了人留在家中娛樂，使上年的訂閱用戶激增3700萬人，現時總訂閱用戶已破2億人。繼上年有《今際之國的有栖》、《Sweet Home》等人氣作品，2021年Netflix亦宣布將會每個星期上映一套電影，而且全部都是荷里活演員，陣容認真強大！

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