撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-01-30 07:24

全片幅無反相機搭載大尺寸感光元件，在畫質和性能上有着出色的表現。同時相對於傳統的單反相機而言，因為不使用反光鏡等機械結構，因此可以在體積上儘可能的輕薄化。而使用全新卡口系統，也有助於更好的提升鏡頭的光學素質。因為這些原因，近幾年來越來越多攝影愛好者選擇了全片幅無反機型。

今天我們就來給大家介紹一款全片幅無反，它就是Nikon Z系列旗下的新機型Z6 II。這是一台各方面表現都很均衡沒有明顯短板，並且價格也比較親民的專業機型。

Nikon Z6 II（中關村在線授權使用）

Nikon Z6 II搭載了一枚2450萬像素的全片幅感光元件，這也是目前全幅領域的主流水平。雖然像素要比自家旗艦Z7 II低，但是並不妨礙它出色的畫質表現。畫質是一系列圖像優劣表現的彙總，這其中就包含了如細節、色彩、控噪以及寬容度等。

雖然像素數並不是目前全幅無反中的高水平，但是2450萬足以滿足大多數攝影愛好者的拍攝需要。即使拍攝畫面元素眾多，對於細節表現要求較高的風景照片也是完全沒有問題的。

▼▼▼點擊即睇不同場景試相▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

無論是現在大紅大紫的無反相機，還是攝影愛好者曾經的最愛單反機型，Nikon的產品在色彩上的表現一直為人稱道。在忠實還原現實色彩的同時還有着一絲討喜的冷豔於其中。而無反相機Z6 II更是將這一特點很好的保留並發揚光大。

從實際成像來看，JPEG格式直接出片就有不錯的效果。無論是建築自身的色彩還是淡藍色的天空以及白雲都有着很好的色彩表現。而下面的這張室內照片Nikon Z6 II的色彩和對比度表現，也很好的體現了照片冬日美食的温馨主題。

作為全片幅相機，Nikon Z6 II的控噪表現也是非常出色的。在暗光和夜景環境中，使用高感光度拍攝也可以獲得畫面純淨的照片。

在對焦方面，Nikon Z6 II使用273點混合對焦系統，並且支持人物眼部和動物識別對焦。因為使用了雙影像處理器，因此這台無反相機的最高連拍速度達到了14fps，連拍續航也高達124張。即使面對靈巧活潑的動物也可以藉助高速對焦和連拍功能，記錄下精彩的瞬間。

目前4K視頻拍攝性能已經是新無反的標準配置了，Nikon Z6 II自然也不例外。Z6 II可錄製4K 30P的超高清視頻，固件更新後還提供50P/60P。另外在全高清格式下，還可以錄製120P或100p的影像，實現平滑的戲劇化的慢動作。

Nikon Z6 II保留了肩屏設計，這個肩屏非常實用，尤其是在戶外拍攝的時候，能夠幫助拍攝者及時的了解相機狀態。同時機身上的模式轉盤、雙撥輪以及各種快捷鍵，都可以讓Nikon老用戶迅速找到熟悉的感覺，快速上手。

Nikon Z6 II設計了與第一代同樣的翻折觸控屏幕（3.2吋210萬像素），取景器的規格也得到了延續（369萬像素），並且EVF取景器得到了優化，在連拍時有了更出色的觀看體驗。另外屏幕支持觸控操作，簡單來說就和操作手機一樣的簡單與直觀。

Nikon Z6 II採用了雙卡槽設計，並且是目前主流的CFexpress和SD卡的組合。如果想要體驗極致的存儲性能，可以選擇使用CFexpress存儲卡；如果想要體驗高性價比的存儲方案，可以選擇SD卡。

▼▼▼更多Nikon Z6 II試相▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

對於全幅無反相機，很多攝影愛好者比較擔心鏡頭資源不夠豐富，其實這個擔心是完全沒有必要的。經過Nikon的不懈努力，包括大三元鏡頭、大光圈定焦在內的Z卡口鏡頭已經非常豐富了，完全可以滿足大家的日常拍攝。而且使用原廠轉接環，單反時代的經典尼克爾鏡頭也可以使用在Z6 II機身上，性能並不會打折扣。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】