2021年手機鏡頭拍攝力愈來愈強　一文看清它和相機差距還有多大

如今的智能手機像素數值越來越高，鏡頭數量越來越多；並且隨着手機算法的不斷更新迭代，手機拍攝的直出畫面也越來越好，有些高端的機型甚至可以記錄RAW格式。說到這讀者們或許會產生疑問：既然手機拍照的效果已經有了飛躍，是否意味着我們可以完全放棄相機，出門只拿手機拍照了？答案是否定的。手機拍照的提升雖然縮小了與相機拍照的提升，但在傳感器、鏡頭兩方面依然與相機有着明顯差距。下面我們就來帶大家看看這兩大差距的具體表現。

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I、「底大一級壓死人」相機在傳感器尺寸上極具優勢

攝影圈子裏有一句俗話：「底大一級壓死人」，言簡意賅的描述了相機的成像質量與傳感器之間的緊密聯繫。這裏的「底」指的底成像介質的大小，曾經是菲林，而進入數碼時代則變成了感光晶片（主要是 CMOS、CCD核心）。簡單來說，將光圈、快門速度與感光度設為定量，同等條件下，底越大接收到的光量越大，成像質量也就越高。

目前，手機上搭載的最大影像核心為1/1.8吋，而目前市面上相機多採用APS-C畫幅（俗稱半幅、「殘幅」）與全畫幅的影像核心，尺寸較手機所採用影像核心尺寸有明顯增大；即使是已經不再輝煌的入門級「卡片機」，也普遍具有1吋以及更大的影像核心。

因此，影像核心面積更大的相機天生就具有超越手機的成像素質。而優異的成像素質則是攝影跳脱於「照相」的基礎——優秀的畫質，帶來的不單單是對現實的粗糙再現，而是讓現實有了更美的表達與再創作的機會。

II、手機鏡頭的使用有侷限

說完了大底成像佳，我們再來討論一下手機手機鏡頭受制於手機機身尺寸的限制，無論鏡片直徑還是鏡頭的厚度均較薄，而這就為光學變焦的實現帶來了難題。變焦只有兩種：數碼變焦和物理變焦。物理變焦是無損變焦。受制於結構因素，目前市面上手機的鏡頭的光學變焦能力還是比較弱，1~2倍光學變焦是主流，少部分旗艦可以達到5~10倍，而更大的焦段則只能依靠光學變焦，也就是畫面裁切來實現了。

而相機，特別是可更換鏡頭的微單/單反機身則不受此限制。拿Nikon Z系列微單舉例，拍廣角我們有Z 14-24mm f/2.8S；拍定焦人像我們有Z 50mm f/1.2 S、拍遠攝長焦還可以選擇Z 70-200mm f/2.8 VR S，多樣的焦段適用於各種拍攝場景，同時純粹的光學變焦也無須擔心畫面的裁切與畫質的折損。

總結一下，到了2021年這個時間節點，雖然手機拍照無論在影像核心、鏡頭素質方面較以往有了很大的進步，但和影像專業設備相機比起來，在硬件水平和成像方面依然存在較大差距。所以，如果您想系統入門攝影的話，選擇購買一台專業相機才是最佳的選擇。

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