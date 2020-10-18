7月28日，Sony更新了主打影片拍攝的Alpha 7S系列，正式發布了新品Alpha 7S III，這也是一台攝影愛好者們期待了四年的相機，Sony的Alpha 7S系列一直被官方稱作「影片專家」，主打高性能的影片拍攝，和優秀的高感表現。這次Sony的Alpha 7S III跟前代Alpha 7S II相比，影片錄製的最高規格升級到4K/120p，能達到15檔以上檔動態範圍，可內錄4:2:2 10bit，從這些能看出，這台相機非常適合影片工作者使用，尤其是對影片升格、後期處理有專業要求的用戶。

我們這次在評測過程中，也感受到它的確是一台「為影片而生」的相機。 Alpha 7S III是Sony第一台使用幀內壓縮的數碼相機，同時，Alpha 7S III拍攝影片採樣時無像素合併，擁有更理想的拍攝畫質，而且擁有更高的壓縮率，和更高的採樣精度，都給它帶來了更優秀的影片畫質。

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+ 5 + 5 + 5

實測中，Sony Alpha 7S III的影片畫給我們帶來了驚喜。高感的可用範圍很廣，ISO 12800以下都是高度可用狀態，ISO 12800時，畫面的細節基本沒有損失，只有非常輕微的噪點出現。對於喜歡拍攝影片的用戶來說，這樣的高感表現是非常實用的，不但可以應對複雜光線的拍攝環境，而且，在專業的影片拍攝中，燈光成本是很高的，如果設備的控噪表現好，高感下依然能擁有純淨的畫質，能減輕很多人力物力的負擔。

Sony Alpha 7S III最高規格支持4K/120p影片拍攝，允許用戶盡情升格4K畫質下的影片。在S-log 3和4:2:2 10bit下，Sony Alpha 7S III最高能達到15檔以上的動態範圍，這給Alpha 7S III帶來了優秀的寬容度，畫面在欠曝5檔的情況下，後期調整至正常曝光，畫質都依然在可用範圍。

對焦方面，Sony Alpha 7S III表現依然出色。包括對人眼識別的精準，以及優秀的暗光對焦性能。Sony Alpha 7S III採用了新研發的約1,210萬像素全畫幅背照式Exmor R™CMOS影像傳感器，傳感器由Sony Alpha 7S II的前照式變成了背照式，像素仍然是1210萬像素，低像素帶來了優質的高感表現。Sony Alpha 7S III更適合喜歡拍攝影片的用戶，尤其是對影片規格、後期處理有專業需求的用戶。最後，筆者給這台Alpha 7S III打出了9.3的高分。

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考慮到Sony Alpha 7S III的影片機的定位，本次測評也主要圍繞它的影片拍攝性能展開，主要涉及外觀設計、影片畫質、影片對焦、實拍測試，下面來看一下相機的詳細測試。

一、外觀設計：全新設計的菜單，全觸控屏幕

跟前代產品相比， 比Sony Alpha 7S II稍沉，體積也稍大，Sony Alpha 7S III的主機重量約614g，但作為一台影片機，重量和體積都還是維持在了比較輕量級的水平。

在外觀設計上，Sony Alpha 7S III最大的變化在於使用了側翻屏，這也是Sony家族第一台搭載了側翻屏的全畫幅微單，在拍攝影片時，取景和監看的便利性有了很大的提升。而且側翻屏採用了全觸控設計，可以直接通過觸摸屏修改參數，調整設置更加直觀和高效。

Sony Alpha 7S III還簡化了操作系統，重新設計了菜單，可以看到三級菜單，提高操作菜單的可讀性，提升操控效率。而且Sony Alpha 7S III使用了新開發的BIONZ XR™影像處理器，處理性能提高了約8倍，可以提升相機界面的響應速度。

Alpha 7S III (中關村在線授權使用)

Sony Alpha 7S III採用了雙卡槽，兩個卡槽均兼容CFexpress Type A和SD存儲卡，在拍攝高規格影片時，需要使用CFexpress Type A卡。Sony也專門為Alpha 7S III發布了CFExpress Type A存儲卡和讀卡器，影片拍攝用戶往往對數據對寫入和讀取有較高的要求，在拍攝高規格CFExpress Type A存儲卡可提供最高800MB /s的讀取速度以及700MB/s的寫入速度。

高輸出的影片機對設備的續航和散熱能力都是很大的考驗。按照官方數據，Sony Alpha 7S III可拍攝600張照片，在4K/120p下錄像，可以錄製超過30分鐘，4K 60p可錄製超過一小時。Sony Alpha 7S III機身並沒有設置散熱口，採用的是被動散熱的方式，在我們的實測中，以4K/120p進行錄製，拍攝十五分鐘左右，能感受到機身發熱，但仍然可以正常穩定地使用。

影片錄製按鈕位於機身頂部，在快門按鍵後方，紅色按鈕醒目，按鍵面積大，有效減少了誤觸的操作。

除了醒目的影片錄製按鈕，Sony Alpha 7S III 在接口上也為影片工作者們設計周到。擁有常見的HDMI接口、多功能微型USB端口，而且具有耳機監聽接口，同時支持USB充電和供電，在充電狀態下，仍然可以使用相機進行拍攝。

電子取景器也有提升，使用了目前已有最高分辨率的944萬像素點的電子取景器。

二、高規格4K影片錄製：方便升格處理，色彩還原出色，防抖性能優秀

作為一台影片機，Sony Alpha 7S III在4K影片拍攝性能上有不少亮點。首先，Sony A7S III的最高影片錄製規格從4K 30p提升到4K 120p，實現了4K下的高幀率拍攝，給後期升格留了很大的空間。

下圖為使用4K 120p拍攝後，對畫面進行了四倍慢動作調整，可以看出畫面依然流暢，以及，在慢速下，我們能更直觀地感受到水滴落下的過程以及激起的水花，這種表現手法可以讓畫面影片更生動和有衝擊力。

GIF圖展示的是Alpha 7S III 使用4K 120p拍攝並對畫面進行了四倍慢動作調整後的畫面 (中關村在線授權使用)

Sony Alpha 7S III支持log模式錄製，在S-log2下，Sony Alpha 7S III的起始感光度從上代產品的ISO 3200降到了ISO 640，Sony Alpha 7S III的起始感光度在S-log3下可拓展到160。在log模式下，依然可以使用較低的起始感光度，這也是SonySony Alpha 7S III較前代產品，明顯提升的一點。

GIF圖展示的是Alpha 7S III在log模式下，依然可以使用較低的起始感光度 (中關村在線授權使用)

專業的影片工作者對於存儲空間的要求也是非常高的。Sony Alpha 7S III採用了H.265編碼的XAVC HS格式，壓縮率更高，是AVC/H.264編碼的兩倍，可以減小素材的體積，同時，也能提供出色的影像質量。

Sony Alpha 7S III還支持機內五軸防抖，我們在實拍中，全程手持運鏡，畫面也能維持在穩定可用。

GIF圖展示的是Alpha 7S III在開啟穩定功能後手持運鏡所拍攝出來的畫面 (中關村在線授權使用)

GIF圖展示的是Alpha 7S III在開啟穩定功能後手持運鏡所拍攝出來的畫面 (中關村在線授權使用)

Sony Alpha 7S III機身還可以內錄4:2:2 10bit影片，跟4:2:0 8bit相比，能容納更多色彩，尤其是在顏色反差大的環境下，畫面過渡更加自然，也拓展了後期對影片調色的空間。

三、優異的影片畫質：高感控噪表現極佳，優秀的寬容度給後期處理提供空間

經常拍攝影片的用戶一定都知道，影片拍攝時是不可以使用慢速快門的，更多的依賴於光圈和感光度來調整曝光，所以高感下的純淨畫質表現，對於維持畫面正常曝光起著重要的作用。而且，影片拍攝的燈光設備的成本也很高，高感可用範圍越廣，可以減輕對於外部燈光設備的依賴，減輕人力、物力的負擔。

在測試中，我們感受到Sony Alpha 7S III在高感下的畫質可以說是非常出色。在4K影片下，從起始ISO 80到ISO 102400，通過逐級增加感光度，來測試Sony Alpha 7S III的高感畫質。我們保存了影片的當前幀，截取了畫面的中心區域，下圖是Sony Alpha 7S III在逐級感光度下的4K影片畫質表現。

+ 6 + 6 + 6

從測試圖中可以看出，Sony Alpha 7S III的控噪表現非常出色，感光度可用範圍很廣，畫面銳度十分理想，對細節的保留完整。比如數字、字母這些細節很豐富的元素，Sony Alpha 7S III都能完整地呈現。在感光度ISO 6400以下，畫面都保持了極高的銳度，細節幾乎沒有任何損失。分水嶺出現在ISO 12800，畫面會有十分輕微的噪點出現，但也不會影響日常使用。

相對比照片拍攝，影片拍攝時，對高感下畫質的要求其實更高，因為很難通過後期進行調整。以下是我們在光線比較複雜的場景下，使用ISO 3200拍攝的畫面。

GIF圖展示的是Alpha 7S III在在光線比較複雜的場景下，使用ISO 3200拍攝的畫面 (中關村在線授權使用)

截取了影片的一幀畫面，畫質依然很出色，看不到噪點出現。

圖為截取了以上影片的一幀畫面 (中關村在線授權使用)

在S-log 3和4:2:2 10bit下，Sony Alpha 7S III最高能達到15檔的動態範圍，這給Alpha 7S III帶來了優秀的寬容度。我們將感光度ISO 設定在S-log 3模式下的起始感光度ISO 160，分別測試了在過曝和欠曝情況下，再將畫面拉回正常曝光時，Sony Alpha 7S III的中心區域畫質表現。

在拍攝時過曝三檔的情況下，將畫面曝光降低三檔後，畫面的細節保留依然很完整。

在欠曝五檔的情況下，通過後期將畫面拉回正常曝光，畫質有輕微損失，但如果是作為日常上傳到社交網絡使用，也不會有太大影響。所以在拍攝影片時，如果出現了過曝三檔以內或者欠曝五檔以內的情況，基於Sony Alpha 7S III優秀的寬容度表現，在不影響畫質的情況下，可以通過後期調整到正常水平。

四、升級後的影片對焦：暗光對焦、人眼對焦準確穩定

Sony Alpha 7S III首次採用了快速混合式自動對焦系統，內置759點相位檢測，覆蓋了約92%的取景範圍。而且，Sony Alpha 7S III使用了新開發的BIONZ XR™影像處理器，優化了相機的處理能力，在實際測試中，我們感受到Sony Alpha 7S III實時眼部對焦和暗光對焦性能的穩定。

圖為展示Alpha 7S III實時眼部對焦和暗光對焦性能 (中關村在線授權使用)

我們測試了昏暗環境下Sony Alpha 7S III對人眼追踪的準度和速度。通過輕觸屏幕上的對象可啟動實時追踪，再通過半按快門，能準確識別出人眼，並進行追踪。當檢測到眼睛時會自動啟動實時眼部對焦。

圖為展示Alpha 7S III實時眼部對焦和暗光對焦性能 (中關村在線授權使用)

在昏暗的光線下，Sony Alpha 7S III依然能準確識別出人眼，隨著人眼的移動，Sony Alpha 7S III也能進行追踪，跟踪的速度和準確率都令人滿意。

五、拍照性能：高感可用範圍很廣

Sony Alpha 7S III採用新研發的約1,210萬像素全畫幅背照式Exmor R™CMOS影像傳感器，作為一台影片機，我們也通過逐級感光度，測試了Sony Alpha 7S III的拍照畫質表現。 1210萬像素，雖然參數上聽起來不算亮眼，但因為Sony Alpha 7S III優秀的控噪表現，不影響使用它拍出高畫質的作品。下圖為我們的逐級感光度測試圖。

+ 6 + 6 + 6

不管是中心區域還是邊緣區域，Sony Alpha 7S III的高感下控噪表現都很優秀，尤其是中心區域的畫質表現。在ISO 25600以下，不管是畫面的中心區域和邊緣區域，畫質銳度都很優秀。

下圖是使用Sony Alpha 7S III拍攝的作品，可以看出，即使Sony Alpha 7S III像素不高，但成像質量還是可圈可點的。

使用Alpha 7S III所拍摄的作品 (中關村在線授權使用)

六、總結

整體來看，Sony Alpha 7S III是一台非常實用而且好用的影片機。這種好用主要體現在，極佳的高感畫質，給後期處理留有很大的空間，弱光下對焦和跟焦性能依然穩定， 良好的防抖性能。

雖然，我們已經了解Sony的Alpha 7S系列的特性就是影片拍攝性能高和高感畫質優秀，但Sony Alpha 7S III依然帶給我們驚喜。不管是影片還是拍照，高感下的畫面解析力都超強，在ISO 25600下，畫面的細節保留依然完整。對於專業的影片工作者來說，優異的控噪性能可以讓他們應對更多複雜的光線環境，以及節約燈光設備成本。

Alpha 7S III (中關村在線授權使用)

Sony Alpha 7S III支持，對後期處理很友好。不管是4K影片，還是全高清影片，都能進行高幀率拍攝，方便後期對畫面進行升格處理，畫面能更具有衝擊力。支持log模式錄製，內錄4:2:2 10bit，15檔以上的動態範圍，這些都方便後期進行色調、色彩、曝光調整，可以讓影片畫面更加創意化、個性化。

Sony Alpha 7S III的對焦性能也可以滿足專業影片用戶的需求。首先是弱光對焦出色，在我們測試中，在夜晚或者燈光昏暗的環境下， Sony Alpha 7S III也能準確識別人眼，並對人眼穩定追踪，優秀的影片對焦性能可以提升拍攝效率，讓拍攝過程更加順利。Sony Alpha 7S III還支持機內五軸防抖，手持運鏡時也可以維持畫面的穩定，減少攜帶三腳架或者穩定器的負擔。

總之，對於影片工作者，不管是影片規格、高感、對焦、防抖，Sony Alpha 7S III都能滿足專業者的需求。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】