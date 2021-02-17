撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-02-17 14:14

消委會｜自新冠肺炎爆發，市場湧現各款紫外線殺菌消毒器，聲稱瞬間殺滅細菌及病毒。然而人體長期接觸紫外線，會增加患上皮膚癌及白內障的風險！今次消委會測試了市面上8款較為常見的便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器，評估其安全程度及殺菌消毒效能，發現當中過半數屬於高危害級別！

紫外線對人體的影響

便攜紫外線殺菌消毒器主要以短波紫外線（UVC）對隨身物品、門柄、廁所等物件表面進行消毒殺菌。衞生署指出如果人體長期暴露於紫外線下，可能出現皮膚發紅、加速皮膚老化，並增加患皮膚癌的機會。另外紫外線亦會對眼睛造成傷害，讓結膜和角膜出現急性發炎，導致眼疼和流淚等症狀，增加患白內障的風險！

市場上的便攜紫外線殺菌消毒器聲稱可為手機、手錶、耳機、甚至是門柄、升降機按掣、廁所板等進行消毒。（消費者委員會便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器影片截圖）

是次消委會測試了8款便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器，售價由$220至$1,480不等，包括4款消毒盒及4款手持式消毒裝置。

當中會測試殺滅金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌的殺菌效能，抑制甲型流感病毒H1N1的表現，最後評測光生物安全程度，結果發現過半數屬高危害級別！評測中，得分最高、安全程度較高消毒器，價錢划算又易入手，撼贏其他貴價消毒器！點擊下圖看看是哪一款：

👇👇👇👇消委會8款便攜式紫外線殺菌消毒器評分👇👇👇👇

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消委會提醒消費者，留意便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器的使用局限和風險，如果用家想安全有效地照射物品消毒，就要知道以下6大貼士！

👇👇👇👇便攜式紫外線殺菌消毒器6大貼士👇👇👇👇

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消委會提醒，市場上便攜紫外線殺菌消毒器品牌和款式產品質素參差，有機會產品放射出的不是 UVC 而是紫光，魚目混珠！

消委會建議，消費者不應過份依賴便攜紫外線殺菌消毒器的消毒能力，可以使用一般的消毒方法，例如用約75%的酒精或稀釋漂白水抹拭物件表面及罅隙，相對較全面及穩妥！

消委會認為使用稀釋漂白水或濃度約75％的酒精消毒經常接觸的物件，及於觸摸公共物件後，適當地洗手和使用酒精搓手液，都是預防病毒傳播的有效措施。（消費者委員會便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器影片截圖）

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今次筆者實試的 Triflex HX1 Cat&Dog，是 Miele 首度推出的無線吸塵機系列產品之一，用家關心的吸力﹑續航力﹑功能等方面， Triflex HX1 Cat&Dog 能否達到要求呢？即放大下圖了解：

👇👇Miele Triflex HX1 Cat&Dog 實試 一機三用適合不同家居環境👇👇

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資料來源：綠學院

消委會早前測試了12款空氣清新機，售價由$1,099至$7,080，包括安全程度、空氣淨化速度、能源效率、寧靜程度及使用方便程度等：

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