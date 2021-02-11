撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-11 17:21

觀音開庫2021｜疫情下今年的年三十晚上頭柱香活動和「觀音開庫」等傳統習俗都被迫取消，但相信仍無阻善信市民在新一年向觀音祈求好運。東華三院轄下六所廟宇的「觀音開庫」將會改為網上進行，想借庫或還庫服務的市民，需於年初一（2月12日）起至正月廿五（3月8日）正午12時期間預先在網站登記。

今年市民不用親身到觀音廟，只需在網上登記後，將由東華三院代表幫你借庫／還庫。而「觀音開庫」正日，亦即農曆正月廿六（3月8日），已登記借庫服務的市民晚上11時起，可在東華三院Facebook直播上觀看山東街水月宮進行借庫參神，及分批為六所廟宇逐一進行「摸庫」。

以往大排長龍、人煙鼎盛的觀音廟，在疫情下將會改至網上進行「觀音借庫」。（資料圖片／李澤彤攝）

東華三院轄下六所廟宇，包括上環列聖宮、山東街水月宮、慈雲山觀音佛堂、油麻地天后廟、油麻地社壇及油麻地福德祠將取消「觀音借庫」，改為網上舉行。

雖然今年不能親身到觀音廟借庫，但市民仍可在正月廿六（3月8日）的日間開放時間內到觀音廟進行參神，個別廟宇設入場人數限制及社交距離措施，入場人士必需配戴口罩和量度體溫。要留意期間不會有借庫及還庫服務，因此市民記得要預先登記。即睇下面教你點樣係網上同觀音借庫！

👇👇【點圖查看】網上觀音借庫登記教學👇👇

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成日話要同觀音借庫還庫，究竟觀音借十億八億畀你係咩意思？借庫前有咩宜忌一定要知？即睇下面話你知！

👇👇【點圖查看】觀音借庫前必知5件事👇👇

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