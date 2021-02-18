撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-18 16:34

iPhone／Android／PC／Mac AirDrop無線傳相片、影片、文件教學！一直以來iPhone／iOS／Mac之間可以利用AirDrop來互傳相片、文件非常方便，只需一點按鈕一秒即傳。但未能與Android或PC傳送文件就有點遺憾。不過最近有方法，iPhone、Android、PC及Mac多種不同裝置上，利用類似「AirDrop」的方式，互傳相片、影片及文件，易用又十分方便！

最近有方法可以讓iPhone、iPad、MacOS裝置，與Android、PC如AirDrop般簡易，一按即無線傳送相片、影片、文件。而且毋需安裝任何apps，便可以立刻互相傳相、傳片等，超方便！究竟如何在Android、PC上用AirDrop功能？下圖文詳盡解說。

Android（左Samsung Galaxy S21 Ultra）與iPhone（右）都可以不需要安裝任何apps，就可以使用類似AirDrop的功能互傳相片、影片或文件等。（林勇攝）

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