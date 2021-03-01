撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-03-01 17:00

近日Avatarify App 突然爆红，上了App Store排行榜，就連藝人蔡卓妍、唐詩詠，高海寧、蔡思貝都有玩，接二連三在Instagram分享搞笑唱歌影片！Avatarify 是利用 AI 控制相中人臉，簡單幾步就輕鬆將人臉表情完美扭曲，做出唱歌GIF片。App更內置馬斯克、蒙娜麗莎、成龍照片demo，任用家試玩！

藝人蔡卓妍（呀Sa）IG早前分享一條短片即時獲得網民大讚！原來呀Sa利用Twins的合照大玩Avatarify，在短短幾秒鐘影片，Twins生鬼表情就相當到位，搞笑唱出O-Zone的《 Dragostea Din Tei (Mai Ha Hi)》！

除了蔡卓妍，其實唐詩詠、蔡思貝、高海寧都有玩Avatarify。不過Avatarify的AI功能強勁，而且表情極之豐富，所以女星的Avatarify影片中，她們的臉容相當扭曲，比起原圖變化超大，怪到根本認不出是誰！雖然樣子奇怪，卻莫名其妙給人一種喜感，實在有趣！

👇👇即睇4位女星扭曲臉逐格睇👇👇

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Avatarify App透過 AI 技術控制照片中的人臉，將表情郁動達至唱歌的效果。不論是名畫蒙娜麗莎、馬斯克，甚至是貓貓狗狗，App都可以幫大家換臉！大家更加可以惡搞身邊朋友，說出冷笑話、表白之類的話錄製成為影片。

👇👇即睇Avatarify App AI換臉教學👇👇

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同場加映：Android用家快刪！這千萬下載App更新後有木馬病毒 上網狂彈廣告

Android用家快Check快刪，千萬下載大熱QR Code App更新後植入了木馬病毒！近年手機保安愈來愈重要，始終非常多個人、信用卡等資料藏在手機之中，一不小心隨時被人盜用資料就麻煩。最近竟有千萬熱門下載的QR Code App，在更新後竟然植入木馬病毒程式！

👇👇即睇究竟哪一款QR Code App中招？中招後又會如何？👇👇

資料來源：malwarebytes

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