撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-04 12:31

使用濾水器當然希望可以提升水質，飲用更健康的水，但原來濾水器有 5 類款式，選購時必須按需要和考慮廚房的情況。同時，如果沒有按時更換濾芯的話，也會影響濾水效果。消委會曾比較 5 款濾水器的優缺點，以及分享選購貼士，消費者入手前可參考以下圖輯：

👇👇消委會5類濾水器比較＋3大選購貼士👇👇

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水龍頭式濾水器應該是最常見的款式，適合大多數家庭使用，不過由於濾芯壽命短，用家必須定期更換，以確保濾水效果。另外，如果不想經常更換濾芯，入手座枱式濾水器的話，也要考慮鋅盤是否有足夠位置擺放。特別要提醒想安裝電解水機的用家，腎病患者、嬰兒等部分人士不宜飲用鹼性離子水或酸性離子水，購買前應考慮家庭需要。

同場加映：豐澤/友和濾水器﹑電熱水壺優惠 附消委會濾水器使用及選購貼士

時常聽到人說：「想身體健康，就要多喝水」，「見字飲水」也成為健康潮語的代表，提醒各位要多喝水補充水份，保持身體健康。為了提升水質，更加健康，不少人會安裝濾水器，豐澤和友和都推出家用濾水器和電解水機優惠，正想入手的話可以參考優惠款項，以及消委會的選購貼士。

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