為紀念《Pokémon》終於誕生25周年,首次舉辦的「Pokémon Asia My Favorite Award」,會投票選出由No.1至No.898中大眾最喜愛的寶可夢。投票結果在前日(27日)的「Pokemon Day」(寶可夢日)已經公布,最受人愛戴的主角之一皮卡丘今次竟然三甲不入?!

每年的「Pokemon of the Year」都會選出當年最具人氣的寶可夢,今年適逢《Pokémon》25周年,日本寶可夢公司特別首次舉辦「Pokémon Asia My Favorite Award」,包括香港、台灣、新加坡、印度、馬來西亞、越南等地域的都有參與投票。

Pokémon Asia My Favorite Award (FB@寶可夢 香港 )

大家還記得上年的冠軍是甲賀忍蛙嗎?你又猜到今年的冠軍嗎?香港地區第一名的寶可夢非常令人詫異,而皮卡丘(比卡超)竟然三甲不入!不過非常受港人歡迎的卡比獸、超夢、耿鬼等大熱寶可夢仍然有上榜。即看今年的TOP 30排名,看看你喜歡的寶可夢有上榜嗎?

👇👇2021港人選最愛寶可夢綜合排名(全地區)頭30位【點圖放大睇】👇👇

除了綜合所有的排名外,亦有分各個不同地區排名,例如關都地區、城都地區等,你有沒有在不同地區捉過這些寶可夢呢?

👇👇關都地區排名頭5位【點圖放大睇】👇👇

👇👇城都地區排名頭5位【點圖放大睇】👇👇

👇👇豐緣地區排名頭5位【點圖放大睇】👇👇

👇👇神奧地區排名頭5位【點圖放大睇】👇👇

👇👇合眾地區排名頭5位【點圖放大睇】👇👇

👇👇卡洛斯地區排名頭5位【點圖放大睇】👇👇

👇👇阿羅拉地區排名頭5位【點圖放大睇】👇👇

👇👇伽勒爾地區排名頭5位【點圖放大睇】👇👇

