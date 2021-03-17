撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-17 19:15

由於App Store要求第三方App開發者揭露會收集用戶哪些個人數據。瑞士雲端存儲服務公司pCloud有見及此，就統計過App Store熱門App，發現有52%手機App竟會向第三方共享用戶的位置、聯絡人、財務資料、搜索歷史等等數據！Instagram與Tinder等等港人常用的App都有上榜！

Instagram竟然比Facebook出售更多用戶數據，向第三方共享！（Unsplash/Solen Feyissa）

Facebook收集用戶數據，然後出售與第三方共享，早就被狠批，然而pCloud的調查結果顯示，Facebook收集了用戶57％的數據，收集量只居第二，排首位是你我日日都玩的Instagram！pCloud指IG收集了79％的用戶個人資料，再向其他公司共享，難怪平時會望到這麼多的促銷內容。不過你又知不知，IG賣了你哪些的數據？聯絡人？位置?財務資料？還是所有呢？pCloud希望各位用戶清楚知道自己的情況，故此數出50個出賣私隱的App排行👇👇👇50個出賣私隱的App排行【點圖放大】👇👇👇

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最安全的20個App

不要氣餒啊！請相信世界仍然會有App，絕不會收集任何用戶數據！pCloud報告中，都有列出20個對個人資料有保障的手機App，Clubhouse、Netflix和Signal都有上榜啊！

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同場加映：Brave懶人包｜有效過濾廣告 取代Chrome/Firefox 數5大轉用理由

雖然Chrome、Firefox是大多數人使用的瀏覽器，不過兩者都無法擺脫擾人的廣告。免費瀏覽器「Brave」使用IPFS星際檔案系統，能有效保護用家隱私，攔截侵入式廣告並阻止網站追蹤，絕對是轉會的好選擇！

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同場加映：Facebook狂彈商品廣告 全是你搜尋過？7步關站外動態「防偷窺」

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同場加映：WhatsApp用戶資料竟在Google搜尋找到 WhatsApp/fb得罪用家8件事

下面細數8件Facebook和WhatsApp曾得罪用戶的事情，看完後你會原諒Facebook繼續用WhatsApp嗎？

👇👇【點圖放大睇】WhatsApp同Facebook做過啲乜得罪用家？👇👇

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同場加映：WhatsApp刪APP都未足夠 教你棄用前100%清除資料 5步註銷帳號

如果害怕個人資料會被共享至Facebook，不妨跟隨以下簡單5個步驟，即時註銷WhatsApp帳號，連帶100%清除資料。

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同場加映👍：取代Google！轉用DuckDuckGo搜尋 保障私隱封鎖廣告｜教學懶人包

受到最近WhatsApp私隱風波引發「轉會潮」影響，用戶除了轉用通訊程式Signal，社交平台由又從facebook移民到MeWe外，就連搜尋引擎也掀起移民潮，不少人棄用Google，轉用DuckDuckGo，刺激DuckDuckGo於1月16日單日搜索量突破1億！有意「轉會」的朋友，可以看下圖了解DuckDuckGo優點和使用貼士👇👇👇DuckDuckGo懶人包【點圖放大】👇👇👇

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