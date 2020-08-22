iPad Pro耐用極端刀刻火燒實測　Magic Keyboard保護力意外強勁

早前為各位做了 iPad Pro 的開箱，許多升級版功能像是懸浮式鍵盤、雙鏡頭、AR 擴增實境功能等，都讓許多果粉非常興奮，迫不及待想入手一台試試。不過最近就有網友拿著剛到手的最新 iPad Pro 做耐用實測，刀劃火燒樣樣來，還在觀望的各位在下手之前不妨先看個影片參考參考！ 文：Bakery Kung, Maggie Chiang（GQ Taiwan）

這次 iPad Pro 實測影片除了和上一代的耐度做比較之外，最大亮點莫過於全新 Magic Keyboard 磁吸性的測試，結果相當令人驚艷，不過這也是蘋果這次最大的亮點之一，除此之外像是鏡頭與外殼耐刮度、機體耐凹程度等似乎相較舊版 iPad Pro 未有太大差別，其他像是火烤這次亮點之一的 Liquid Retina 螢幕、螢幕及鍵盤耐刮度等激烈測試，都值得果粉們做參考。

▼▼▼即睇試驗結果！Magic Keyboard成功保住iPad Pro？▼▼▼

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今年這款最新 iPad Pro 在推出之前就有不少謠言指出會是日後 iPhone 12 的模板，不管你是想入手這台 iPad Pro 還是之後的 iPhone 12 ，在購買之前還是先看個實測作為參考指標，錢才會花得比較心安（笑）！

▼▼▼相關圖輯：Magic Keyboard開箱實測▼▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：最新 iPad Pro 真的比較耐用？刀刻、火烤樣樣來，網友極端實測給你看！】