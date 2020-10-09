iPad 8 評測｜價錢平一半有齊iPad Pro重要功能　這類人買最抵玩

9 月16 日，第八代iPad（下稱iPad 8）如蜻蜓點水般，掠過了蘋果秋季新品發布會——長約64 分鐘的發布會中，只有6 分鐘在介紹它。

不光庫克偏心，數碼圈的KOL 們也沒給予太多的關注，曝光資源齊刷刷傾向了「脫胎換骨」的iPad Air 和新款Apple Watch。

然而就是這樣一款「不起眼」的iPad，市場反饋卻是另一種情況：常常霸佔電商網站相關品類的銷量榜單之首。畢竟兩千多元的價格，對預算有限的用戶來說非常友好。

事實上，隨著軟硬件的不斷升級，這款定位在入門級的「最便宜的大屏iPad」，絕不該被看輕。特別是在iPadOS的加持下，它已從iOS時代的「沙發玩物」，悄然成長為獨當一面的生產力工具。

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1. 芯片和充電，都更快了

庫克一向刀法精準。去年發布的第七代iPad（下稱iPad 7）和其前代相比，處理器沒有升級，而在外形上做了文章——比如屏幕尺寸變大了，由9.7 吋增大至10.2 吋。

而剛剛發售的iPad 8，和其前代相比，屏幕、外形等均無變化，升級的是那顆芯片——從A10 Fusion換代為A12仿生。實際上，相比上次迭代增大的那0.5 吋屏幕，這次的升級顯得更有必要。畢竟在實際使用中，更快的處理器能帶來更好的體驗。

iPad 8 搭載的A12 仿生芯片，我們並不陌生。它首次出現在iPhone XS 系列和iPhone XR 上，是當年業界首款7nm 芯片。iPad Air 3 和iPad mini 5 也均採用了這顆處理器。從數據上看，A12仿生芯片碾壓A10毫不費力。A10是四核處理器，採用16nm工藝。而A12仿生則為六核處理器，採用 7nm製程工藝。無論是性能還是功耗，A12仿生都會比A10好上一大截。

▼▼▼點擊即睇iPad 8跑分結果▼▼▼

在Geekbench 5 中，iPad8 單核得分來到了1113 分，能和2018 款iPad Pro 打個平手，相比iPad 7 的762 分，提升了46%。多核分數上，iPad 8 得分為2500 分，相比iPad 7 的1413 分猛增了76%。通過安兔兔跑分測試，iPad 8 可以跑到44 萬分，比上一代iPad 的25.7 萬分高出了18.3 萬分，提升還是非常顯著的。

除了上方測試內容，我們還記錄了兩款機型的下載和上傳速度、開機時間、App 打開時間等，最終結果整理在了上方表格中。

可以看出，iPad 8的性能在方方面面都大幅領先iPad 7。蘋果在發布會上也強調「iPad 8在性能上分別比主流Windows平板電腦快了2倍、比安卓平板速度快3倍、比Chromebook快了6倍」。

對於消費者而言，其性能使用3-4年沒什麼問題。如果你今年剛上大一，那麼這台iPad的性能足夠你用到大學畢業。

除了芯片，iPad 8標配的充電頭也從12 W升級到了20W。這是蘋果難得的大方，畢竟同時發布的Apple Watch Series 6以及SE系列，為了環保已經不贈送充電頭了。而這顆充電頭在官網上售價243元，單獨購買並不便宜。

那麼20 W和12 W的充電器，充電速度上有多大差異呢？我們實際測試了一下，分別用20W的充電器給iPad 8充電，用12W的原裝充電器為iPad 7充電。結果顯示，iPad 8充滿電用了 2小時57分鐘，比iPad 7快了近一倍。不過兩者均最高支持30 W的快速充電，如果想要獲得更快的充電速度，還是建議購買更高瓦數的充電器。

2. 它可能是最適合學生的iPad

如果你看了蘋果新品發布會的視頻，你會發現很多iPad 8 的宣傳片段，是在展示它如何成為學生黨的生產力工具的。對於學生黨來說，在購買平板電腦時首先要考慮的是預算。iPad 8作為iPad在售陣營裡最便宜的那款，理應成為多數學生的首選。

在我的學生時期，我主要用iPad 做三件事。一是瀏覽網頁；二是娛樂影音；三是後期修圖。對，你沒有看錯，我當時並沒有用它來記筆記，即便這是iPad 一直以來強調的使用場景。因為在我的學生時期，只有iPad Pro 支持Apple Pencil，而iPad Pro 的定價太高，不適合我這種普通學生。

而現在，無論是頂配的iPad Pro還是最入門的iPad都已經支持Apple Pencil了。這無疑極大地釋放了其在學生群體中的生產力，用iPad記筆記不再是Pro級的「特權」。

+ 7 + 7 + 7

iPad 8 和iPad 7 一樣，支持第一代Apple Pencil。說實在的，當你剛開始用Apple Pencil 記筆記時，你可能會感到非常地彆扭，在屏幕上寫寫畫畫沒有用紙筆來得高效。不過熟悉了之後，你大概率會覺得真香，畢竟在電子筆記中用各種熒光筆標註，只需要一根Apple Pencil，而不是一整袋記號筆。

實際上用iPad記筆記，更突出的優勢在於筆記的整理和管理。無論你身在何處，都能隨時在iPad裡找到曾經記過的筆記，其高效的關鍵詞檢索，也比一頁一頁翻筆記本來得高效。像我這種喜歡丟三落四的人，也不用怕弄丟筆記了，因為電子筆記可以儲存到雲端，供多設備查看。

假如你在記筆記時有大量文字輸入的需求，或者需要經常寫論文，那麼為iPad配上一個藍牙鍵盤是有必要的。iPad 8的「官方伴侶」是 Smart Keyboard，不支持妙控鍵盤Magic Keyboard。但Smart Keyboard勝在體積小、價格相對便宜，一個妙控鍵盤的價格都能買一台iPad 8了。如果你特別喜歡妙控鍵盤自帶觸控板的設計，也可以選購Logitech的Combo Touch。

對於學生來說，市面上也有更多實惠的藍牙鍵盤選擇，比如Logitech的K380 等。將iPad 和鍵盤裝包裡帶去課堂或圖書館，比帶著筆記本電腦輕巧的多，WiFi 版的iPad 8 只有490 克，相當於一瓶可樂。

+ 3 + 3 + 3

iPad 8 的電池容量為32.4 瓦時，配合低功耗的A12 仿生芯片，官方稱續航可達10 小時。在實際體驗中，iPad 8 的續航甚至比官方表述的還要強，我播放了一個小時的電視劇，音量中等，只用了8% 的電量。用Safari 瀏覽半小時的網頁，只消耗了3% 的電量。

換言之，如果你是十分勤奮的學生，一天下來都是滿課且晚上還要泡圖書館寫論文的話，iPad 8的續航也可以滿足一天的學習需求。當然，一個聰明的學生懂得勞逸結合。晚上回到宿舍，躺床上看集綜藝或美劇可太愜意了。iPad 8 的10.2 吋Retina顯示屏，看視頻美滋滋。

不過遺憾的是，iPad 8依然是非全貼合屏幕，容易反光，看視頻時需要調整好角度。在觸控時，你也會覺得手指離屏幕顯示的內容有一些距離，這種感覺就像是貼了兩層玻璃膜一樣，好在不影響屏幕的靈敏度。

這種非全貼合的屏幕，亮起時你會看到四周有一圈黑邊。如果你不能忍，我的建議是買黑色版本的，這樣能在視覺上改善很多。而這種屏幕也不是沒有好處，畢竟非全貼合的屏幕，維修費用要比全貼合的低很多，即使不小心摔壞了也不會「因屏致貧」。

+ 2 + 2 + 2

如果你酷愛音樂，並對音質有追求，那麼iPad 8 上「極為先進」的3.5mm 耳機插孔，將會贏得你的芳心。

在遊戲方面，玩爐石傳說這類輕量級遊戲時，性能完全不用擔心。我在用它玩王者榮耀時，也察覺不出絲毫卡頓感，全程幀率穩定在60FPS 左右。雖然性能夠用，但捧著這麼大的屏幕玩遊戲還是對手腕太殘忍。

另外，如果你和我一樣有攝影的愛好，那麼用iPad 來後期修圖是一個不錯的選擇。iPad 8 的屏幕色彩、色準都是「蘋果水平」，不用因為它是非全貼合的工藝而擔憂。另外我嘗試用iPad 8 來剪輯4K 視頻，也沒有出現卡頓的情況。這顆A12 仿生芯片依然「寶刀未老」，你可以放心用它剪輯你的Vlog。

3. 3000 元預算，怎麼選？

如果你的預算在3000元左右，我想你可能會在 iPad 8、iPad Air 3、iPad mini 5 之間糾結。畢竟這三款iPad都採用了A12仿生處理器，性能上旗鼓相當。我們藉此也做了一個購買分析，看看上述三款iPad，哪款更適合你。

需要說明的是，目前iPad Air 3官網已經下架，只能從第三方渠道購買。下表中的價格為第三方渠道價格，僅供參考。

購買分析（愛范兒授權使用）

很顯然，綜合來看，iPad 8 還是比不過iPad mini 5 和iPad Air 3，其差距主要集中在屏幕、體積上。

全貼合的屏幕觀感肯定更勝一籌，但非全貼合屏幕勝在價格便宜，維修成本低。不過廣色域和原彩顯示，如果你不會經常用它做專業的修圖工作，iPad 8的減配影響不大，畢竟日常使用的話感知不明顯。反之則建議購買iPad Air 3。

體積方面，iPad mini 5在便攜性上有著巨大的優勢。小尺寸在玩遊戲時也能獲得更好的握持感，iPad mini 5甚至被戲稱為「地表最強遊戲機」。不過在學習方面，iPad mini 5的小屏幕則會成為掣肘。畢竟屏幕越大，分屏操作時體驗越好。你可以在iPad 8和iPad Air 3的大屏幕上一邊看網課，一邊記筆記，更游刃有餘。

當然，拋開價格談配置都是耍流氓。目前第三方渠道的iPad Air 3，比官網iPad 8，起售價貴了1000元左右，並且第三方渠道存在一定的翻新風險。這1000元的差價足夠買一支Apple Pencil，以及一個第三方的藍牙鍵盤，讓iPad發揮出最大的生產力了。

而iPad mini 5 的起售價也比iPad 8 高出500 元左右。如果不把iPad 當做遊戲機來用的話，肯定花同樣的錢，買一台128GB 的​​iPad 8 更香。

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+ 7 + 7 + 7

綜上所述，iPad 8 主要的目標用戶已然非常清晰：需要經常做筆記、看文檔、兼顧影音娛樂的學生；「買前生產力，買後YouTube」的普通用戶，以及想用低成本體驗蘋果生態的用戶。

實際上，在我體驗iPad 8 這幾天，我發現此前在iPad Pro 上做的所有事情，目前都能在iPad 8 上完成。要說比較突出的遺憾，就是iPad 8 支持的第一代Apple Pencil，手感不如第二代好。再者，就是屏幕觀感上的差距。

畢竟對於像我這種普通用戶來說，iPad Pro的性能已經完全過剩，目前蘋果生態圈裡也缺乏能夠完全發揮Pro級性能的軟件。相比之下，花40%的價錢，就能買來70%的Pro級體驗，這足以讓我喊出：「iPad 8，YES!」。