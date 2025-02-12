傳蘋果放棄與DeepSeek合作轉投這公司　為中國iPhone定製最合適AI

近日，蘋果公司測試了備受矚目的DeepSeek模型，並最終決定不再採用這一模型。相反，蘋果選擇了與阿里巴巴合作，為中國的iPhone用戶提供定製的人工智能功能。



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這一戰略轉變是蘋果應對中國市場份額下滑的舉措之一，旨在為中國用戶提供更具吸引力和競爭力的AI功能。

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據了解，自2023年起，蘋果開始測試來自多家中國AI開發商的模型，並在去年選擇了百度作為主要合作伙伴。然而，由於百度在AI開發方面的進展未能滿足蘋果的標準，雙方的合作經歷了一些挑戰。

據報道，在過去幾個月中，蘋果曾考慮過包括騰訊、字節跳動、阿里巴巴以及DeepSeek在內的多個合作伙伴。然而，在綜合考慮後，蘋果最終放棄了DeepSeek模型的原因是該團隊在支持像蘋果這樣規模龐大且要求嚴格的客戶時缺乏必要的人力資源和經驗。

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