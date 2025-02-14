全球最薄摺疊手機OPPO Find N5將發佈　更傳港行發佈有期值得關注

OPPO 早前宣佈於2月20日發佈全球最薄摺疊手機 FIND N5﹐而筆者收到風港行將緊隨其後發表！



OPPO Find N5（微博）

據了解 OPPO Find N5 港版將於國際發佈會後4日，即日2月24日正式在香港發佈，並有傳於2月內開售。

OPPO Find N5的相關消息與實機圖：

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現時最薄大摺為 HONOR 旗下 Magic V3 的開展後 4.35mm，如 Find N5 挑戰此一極限，可期望機身開展厚度將壓縮至接近 4mm 水平。至於規格方面，有傳OPPO Find N5 採用 6.4吋外屏及 8吋內屏，屏幕尺寸比上代 Find N3 大。

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此外 OPPO Find N5 機身摺骹採用鈦合金作 3D 打印製造，機身通過 IPX6、IPX8 及 IPX9 防水認證，總厚度只是約 9mm，是世上最薄的摺疊屏幕手機，而且重量只有約 219g ，比不少旗艦直身屏幕手機更加輕巧。

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