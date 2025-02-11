全球智能手機出貨量回暖　這國產品牌逆勢上揚　表現超出市場預期

近日，市場調研機構Omdia發布了最新的智能手機初步出貨量報告，數據顯示2024年第四季度全球智能手機出貨量達到了3.28億部，按年增長2.8%。這一增長標誌着智能手機市場已經連續五個季度實現按年增長，整體行業正在穩步復甦。



2024年第四季度全球智能手機出貨量（Omdia）

據報告統計，2024年全年的智能手機總出貨量攀升至12.23億部，與2023年的11.42億部相比，增長了7.1%。這一顯著的增長趨勢表明，智能手機市場在經歷了此前的波動後，正逐漸回歸穩健增長軌道。

小米在2024年有不俗的表現。（xiaomi）

小米表現亮眼：2024年出貨量增至1.69億部，穩居全球第三

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在具體廠商表現方面，小米手機的表現尤為亮眼。2024年，小米智能手機出貨量達到了1.69億部，穩居全球第三的位置。與2023年相比，小米增加了2000多萬部的出貨量，展現了強勁的全球增長勢頭。Omdia稱，小米在整個2024年的表現超出了市場預期。

小米在整個2024年的表現超出了市場預期。（xiaomi）

小米的成功得益於其在中國市場的強勁表現以及海外市場的積極拓展。2024年第四季度，小米推出了小米15系列和紅米K80系列，這兩款產品在中國市場大獲成功，受到了消費者的熱烈歡迎。同時，小米還在非洲和拉丁美洲等海外市場取得了顯著進展，進一步推動了其全球出貨量的增長。

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然而，並非所有廠商都能享受到市場的復甦紅利。儘管iPhone 16系列在第四季度推動了蘋果出貨量的增長，但整體而言，蘋果2024年的出貨量仍比上年同期有所下降。具體來說，蘋果2024年第四季度出貨量為7710萬部，比2023年第四季度的7810萬部減少了100萬部。全年來看，蘋果出貨量為2.25億部，比2023年的2.29億部下降了1.4%。儘管如此，蘋果仍然以微弱的優勢領先三星，摘得全球智能手機出貨量第一的桂冠。

三星在2024年第四季度的出貨量為5190萬部，全年總出貨量達到2.23億部，比2023年下降了1.1%。儘管面臨一定的市場壓力，但三星仍然保持了其在智能手機市場的領先地位。

此外，傳音和vivo也分別以1.07億和1.01億的出貨量位居全球第四和第五位。這兩家廠商在各自的市場中也取得了不俗的成績，為智能手機市場的多元化發展做出了貢獻。

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