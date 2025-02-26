Momax Cymbal 四合一智能咖啡桌｜千元抵玩！科技與品味完美結合

Momax Cymbal 四合一智能咖啡桌｜不少人對生活品味也愈加重視，Momax順應市場需求，推出了全新的Cymbal四合一智能咖啡桌，集磁吸無線充電、無線音響、氣氛照明和傢俱四大功能於一身，為現代家庭帶來多功能、實用且充滿藝術感的生活體驗。



Momax一直致力將強大的設計基因與出色的新科技相融合，在2024年的「ReMIX·Yesterday's Future， Invent Tomorrow!」創意商業夥伴計劃中，Momax與本地品牌100°C強強聯手，推出這款集科技與生活品味於一體的Cymbal咖啡桌。

LED、充電、喇叭加上咖啡桌的設計，最適合香港家居使用。

Cymbal的設計靈感源自香港城市面貌及文化，概念是創造一款適合香港及大都會城市居住環境的「便攜式電子家俱」。其獨特的圓弧造型，融合金屬和塑膠材質，散發出高雅動感的現代氣息。輕盈的4.8公斤重量，讓用家隨時隨地都能輕鬆移動。

一吸即充 無線流暢體驗

Cymbal內置20000mAh電池容量，配備15W的高功率磁吸無線充電座，讓用家輕鬆為手機等電子設備進行無線充電，徹底告別纜線纏繞的困擾。同時支援Type-C快充接口，提供額外的充電選擇。此外，Cymbal還支援充電直通功能，可同時為內置電池和連接設備進行充電。無論在家中或外出，都能隨時隨地享受方便的充電體驗。

內置強大的360度環繞音響系統

加上內置強大的360度環繞音響系統，提供沉浸式的音樂享受。其搭載12mm的動圈單元，配合華為自主研發的LDAC高解碼技術，可呈現高達24bit/96kHz的無損音質。從鏗鏘有力的低音到清透的中音，以及純淨的原聲樂趣，Cymbal都能帶來如臨現場的視聽盛宴。無論放鬆聊天还是聚會歡聚，Cymbal都能妥貼營造出理想的音樂氛圍。

可以直接將手機放在桌上無線充電，可惜只對應Qi第一代無線充，充得未夠快。

營造舒適宜人的居家氛圍

除了優秀的充電和音效表現，Cymbal的現代設計亦能完美融入任何家居空間。其內置的環境照明系統能營造出柔和的光影效果，為居室增添藝術氛圍。用家可隨意調整燈光亮度，為放鬆時刻或接待賓客營造出理想的氛圍。此外，Cymbal的木紋桌面更為空間增添了一抹溫馨的氣質。

可以摺起側立使用

Cymbal的設計極具靈活性，亦可以側立如音響喇叭，亦可平放作為標準咖啡桌使用。其圓弧造型無論擺放於何處，都能散發出獨特的魅力，成為家居裝飾的亮點。