日本女僕Cafe推AI翻譯屏打破語言障礙｜劉馬車秋葉原限定不是夢｜早前香港某女僕Cafe疑似事前跟網紅劉馬車溝通不足，原定活動緊急取消；而日本龍頭女僕Cafe「@home café」似乎就非常重視與外國客人的良好溝通，即將在指定分店試行加設「時AI翻譯屏」，可以幫助女僕跟客人進行實時對話翻譯，對話會馬上翻譯成文字並顥示出來，十足十玩緊育成遊戲及Gal Game，即使不懂日文都可以感受「萌萌」力量。



日本女僕Cafe推AI翻譯屏

不少人去到日本秋葉原都會想試一試去當地女僕Cafe感受一下「萌萌力量」，不過如果日文不是太好的人，去到女僕咖啡廳內難以跟當地女僕交流，難免會感覺被「放置Play」，體驗當然「差咁啲」。事關由一進門開始就已經會有女僕說著「お帰りなさいませ ご主人様！（歡迎回來，主人）」來迎接，乃至到用餐前都要跟女僕一起施「萌萌魔法」，不過如果不會唸的話，難免會影響體驗。

由一進門開始就已經會有女僕說著「お帰りなさいませ ご主人様！（歡迎回來，主人）」來迎接

多語言選擇打破語言障礙十足Gal Game？

近日日本龍頭女僕餐廳「@home café」就加入了AI翻譯屏，可以跟客人即時翻譯對話，十足十玩Gal Game（美少女視覺小說遊戲）一樣。「@home café」母公司InfiniA株式會社近日與Pixie Dust Technologies宣布，將在「@home café」指定分店（先在外國客人最多的分店試用），展開針對訪日外國遊客與聽障人士的語言無障礙化措施。讓訪日遊客與聽障人士能更深入地體驗日本女僕咖啡廳文化。

多語言選擇打破語言障礙十足Gal Game？

遊戲《メイドさんと繋がりたい》圖片

該女僕Cafe採用了Pixie Dust Technologies開發的即時翻譯工具「VUEVO Display」，提供支援100多種語言的環境，讓「謝謝」、「可愛」、「萌え萌え」等日語魅力以及女僕咖啡廳的獨特文化能直接傳達給遊客，半透明的屏幕可以雙向收看資訊。而來年JR西日本因應EXPO2025 萬國博覽會舉行，亦將在JR站的櫃檯使用相同技術。

女僕Cafe採用了Pixie Dust Technologies開發的即時翻譯工具「VUEVO Display」

值得一提的是在@home café官網上有女僕的個人介紹，有了AI翻譯板之後，就可以跟女僕無障礙交流，細心感受女僕文化，相當方便。

在@home café官網上有女僕的個人介紹，有了AI翻譯板之後，就可以跟女僕無障礙交流，細心感受女僕文化，相當方便。

在@home café官網上有女僕的個人介紹，有了AI翻譯板之後，就可以跟女僕無障礙交流，細心感受女僕文化，相當方便。

活動詳情

開始日期：即日起至3月31日

地點：@home café AKIBA Cultures ZONE店