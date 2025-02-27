iPhone這個預設功能隨時令信用卡資料外洩　專家建議離家後應關閉

現代人走到哪裡都需要網路，因此許多人都會使用公共Wi-Fi熱點。如今有專家警告， iPhone預設功能「自動加入Wi-Fi」很可能會連到駭客設的熱點，使得 手機資料外洩。



專家警告不要隨便開啟iPhone的預設功能「自動加入Wi-Fi」。（unsplash@thom-bradley）

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據《紐約時報》報導，iPhone中有個預設功能為「自動加入Wi-Fi」，雖然開啟這個功能很方便，但相對地也很可能會使得手機不小心連上駭客設的熱點，一旦連上網，手機裡的資料就會外洩，甚至還可能被植入惡意軟體，屆時包括手機密碼、銀行帳戶資料，信用卡資料等等都會落入有心人士手裡。

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專家指出，駭客經常利用模擬兩可的網路名稱誘騙使用者，像是Cafe1就會讓人誤以為是咖啡廳的Wi-Fi熱點。一旦裝置被植入惡意軟體，即使已斷線，駭客仍然可以持續取得用戶的個資。

對此，專家建議，離開家後最好要關閉Wi-Fi，並且關閉「自動加入Wi-Fi」功能，避免裝置自動連接不明網路。若曾經連接陌生網路，可選擇「忘記此網路」，防止設備日後自動連接。

事實上，美國國家安全局（NSA）也建議，藍芽功能需要使用才打開，沒用時就要關閉，以防止駭客使用「藍芽漏洞攻擊」（BlueBorne）控制裝置。

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