Manus邀請碼被炒至5萬　AI通用Agent掀起革命　開源閉源決勝未來

2025年3月6日，科技圈被一個名字刷屏：Manus。這款由中國團隊開發的「全球首款通用Agent（自主智能體）」一夜爆火，其官網訪問量激增、邀請碼被炒至5萬元天價，甚至衍生出「求碼文學」——「求一個Manus邀請碼」成為社交媒體上的新晉熱梗。這場狂歡背後，是AI技術從「對話」邁向「行動」的里程碑，也映射出開源與閉源、底層模型與應用生態的激烈碰撞。



Manus被定義為「通用型智能體」——它不僅能理解需求，還能自主拆解任務、調用工具並交付完整成果。（中關村在線提供）

從「助手」到「執行者」的躍遷

與ChatGPT等傳統聊天機器人不同，Manus被定義為「通用型智能體」——它不僅能理解需求，還能自主拆解任務、調用工具並交付完整成果。

從官方展示的效果來看，Manus能夠完成簡歷篩選，股票分析，財務報告分析等等，這背後又包含了解壓縮文件，OCR識別，有效訊息對比，製作動態演示文稿等等，其核心技術在於「任務規劃引擎」與「工具調用能力」。

只要用戶一聲令下，Manus便能分解步驟、調用瀏覽器、編程接口甚至雲端算力，最終輸出結構化成果。這種「無需干預的異步執行」模式，被體驗者形容為「僱傭了一位24小時待命的AI實習生」。

Manus與DeepSeek在定位上是不同的。（中關村在線提供）

這樣看來，Manus更像是一個高級版的DeepSeek，它能在DeepSeek的基礎上完成很多額外的工作，將大模型能力轉化為實際生產力工具。將時下火熱的DeepSeek進行對比，我們也不難發現，DeepSeek更側重於基礎語言處理於分析推理能力，而Manus則更傾向於將抽象指令轉化為可交付的成果。

未來AI助手的風向標？

不過，如果覺得Manus代表了未來AI大模型的發展方向，那或許還為時尚早。

Manus的邀請碼經濟既是技術稀缺性的體現，也暴露了AI落地的矛盾：一方面，它讓普通人能以一句話調用專業級技能的AI助手；但另一方面，封閉測試與邀請碼規則又製造了新的門檻。如果不能被更多的用戶使用，那麼Manus在進化的路上就還有很長的路要走。

儘管團隊強調「逐步有序釋放邀請碼」，但二手平台上隨意交易的邀請碼顯然在破壞這句話的公信力。

（中關村在線提供）

此外，用戶隱私也是Manus不得不面對的問題，Manus的很多使用場景都涉及高度敏感的數據，而這些數據毫無疑問會被用來進行模型訓練。不管官方宣稱的多重簽名系統安全性如何，有了ChatGPT的前車之鑑，很多人是不會將訊息交給Manus的。

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另外一個值得玩味的細節是，標榜着「國產」的Manus卻處處找不到國產的痕跡：官網是全英文界面，產品發布的視頻是英文發音，Manus的demo中使用的是英文，就連「關注我們」的途徑也只有X和discord，不得不讓人懷疑這到底是中國公司還是對中國過敏的公司。

泡沫之上，價值沉澱

Manus的爆發絕非偶然——它精準命中了AI從「玩具」到「生產力」的痛點。雖然Manus未必會成為最後領跑的那個健將，但他的意義不僅在於技術層面的突破，而更在於揭示了一條可能的路徑。

（中關村在線提供）

當全網為了Manus的邀請碼瘋狂時，我們仍然需要冷靜思考：這場狂歡是AGI曙光的預演，還是資本裹挾的泡沫？答案或許藏在開源與閉源的角力、倫理與商業的平衡中。唯一確定的是，AI的進化劇本，已翻開新的一頁。

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