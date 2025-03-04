Apple Intelligence即將支援中文　Vision Pro AI新玩法驚豔登場

2025 年 4 月，Apple Intelligence 將迎來重大更新，不僅支援多國語言，還將正式登陸 Apple Vision Pro！這意味著，無論你是文字工作者、創意達人，還是科技愛好者，都能享受到 AI 帶來的全新體驗。更令人興奮的是，Vision Pro 的 visionOS 2.4 更新也將帶來一系列 AI 功能，讓你的虛擬世界更加智慧與有趣。接下來，就讓我們一起深入探索這次更新的亮點吧！



Apple Intelligence 更新四大亮點

1. Apple Intelligence 支援簡體中文

2. 隱私保護再升級 AI 也能安心用

3. Apple Vision Pro 的 AI 新玩法

4. iPhone 專屬 Vision Pro App 管理更輕鬆



1. Apple Intelligence 支援簡體中文

Apple Intelligence 將在 4 月隨著 iOS 18.4、iPadOS 18.4 和 macOS Sequoia 15.4 的更新，正式支援簡體中文！雖然繁體中文還需要再等等，但如果你迫不及待想體驗中文版功能，只需將 iPhone 的系統語言和 Siri 語言切換為簡體中文，重啟後就能啟用 Apple Intelligence 的中文功能。這對於需要處理中文內容的用戶來說，無疑是一大福音。無論是文章撰寫、內容摘要，還是日常溝通，AI 都能提供更貼心的協助。

Apple Intelligence 將在 4 月隨著 iOS 18.4、iPadOS 18.4 和 macOS Sequoia 15.4 的更新，正式支援簡體中文！（＠appledsign）

2. 隱私保護再升級 AI 也能安心用

Apple 一向以隱私保護為核心，這次的 Apple Intelligence 也不例外。許多 AI 運算都在裝置端完成，確保用戶數據的安全性。如果需要更強大的模型支援，Apple 還會透過私密雲端運算，進一步保障隱私。這意味著，你可以放心使用 AI 功能，不必擔心個人資料外洩。

透過私密雲端運算，進一步保障隱私（@pinterest）

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3. Apple Vision Pro 的 AI 新玩法

Apple Vision Pro 也將在 4 月迎來 visionOS 2.4 更新，正式加入 Apple Intelligence 的大家庭。這次更新將帶來多項 AI 功能，包括：

書寫工具：讓你在各種 App 中改寫、校對和摘要文字，提升工作效率。

影像樂園：根據主題生成獨特影像，甚至能創造出與親友相似的人物，讓創意無限延伸。

Genmoji：專屬表情符號，不僅可以在訊息中使用，還能當作貼圖發送，增添溝通樂趣。

智慧回覆與回憶影片：讓你的溝通更有效率，同時也能輕鬆製作專屬的回憶影片。

4. iPhone 專屬 Vision Pro App 管理更輕鬆

為了讓 Vision Pro 用戶更方便管理裝置，Apple 將推出 iPhone 版的 Vision Pro App。只要將 iPhone 更新至 iOS 18.4，這款 App 就會自動出現。透過它，你可以輕鬆排程下載應用程式、查看裝置資訊，甚至探索精選推薦內容。此外，新的「訪客使用者」功能，讓你可以透過 iPhone 或 iPad 引導朋友體驗 Vision Pro，就像在 Apple Store 一樣專業！

這次 Apple Intelligence 的更新，Apple 再次展現了其在創新與隱私保護方面的實力。雖然 Vision Pro 的價格門檻讓不少人望而卻步（至少我是真的買不起T^T）但隨著 AI 功能的加入，這款裝置的吸引力勢必會大幅提升。無論你是想提升工作效率，還是探索創意新玩法，這次更新都值得期待！準備好迎接未來了嗎？Apple 已經為你鋪好路啦！

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