讓失寵的iPad再次活躍起來　串流PC玩遊戲　躺著也能享受3A大作

有多少朋友和我一樣，買了平板電腦一直吃灰。因為大多數平板能幹的事，手機也能幹。平板電腦相較於手機，最大的優勢就是屏幕大了。



為了充分利用上這個優勢，不讓我的平板電腦吃灰，我決定把它當做一塊顯示器來用。常規的顯示器需要接線，太麻煩了也不美觀，今天教大家一手串流PC，讓你春節也能躺被窩裏玩3A。

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1. 主流的串流軟件

目前主流的串流軟件，有以下幾款。

Sunshine：基於 NVIDIA GameStream 技術的開源項目，它允許您從 Windows PC 上將遊戲即時串流到其他設備上，如 iPad。GameStream 是 NVIDIA 提供的一項技術，通常與 GeForce 顯卡一起使用，以實現低延遲、高質量的遊戲串流。Sunshine 作為其開源替代品，為沒有 NVIDIA 顯卡或想要更多自定義選項的用戶提供了可能性。

Moonlight：Sunshine 能夠錄製並傳輸 Windows PC 上的遊戲畫面到接收端，同時支持音頻的同步傳輸。它還允許接收端設備（如 iPad）通過 Moonlight 或其他兼容的客戶端進行遠程控制。

Steam Link（如玩Steam遊戲）：在 Windows 上安裝 Sunshine 後，您需要進行一些基本的配置，如設置網絡類型（局域網或公網）、指定串流質量（分辨率、幀率、比特率等）以及安全性設置（如密碼保護）。

MoleSDN（可選）：用於實現異地訪問，無需公網IP即可串流。

2. Steam Link

這其中，最為簡單的就是Steam Link了。Steam Link支持的設備包括Android手機/平板、iOS設備（iPhone/iPad）以及Steam Deck。安裝最新版本的Steam Link應用，並更新到最新版本的Steam客戶端。Steam客戶端和移動設備需要處於同一網絡環境下，以確保串流連接的穩定性和低延遲。

PC端需要的操作：打開Steam客戶端，點擊左上角的「Steam」菜單，選擇「設置」。在設置窗口中，找到並點擊「遠程暢玩」選項卡。勾選「啟用遠程暢玩」選項，並根據需要設置PIN碼以增強安全性。

在移動設備上安裝並打開Steam Link：根據您的設備類型（Android或iOS），從對應的應用商店下載並安裝Steam Link應用。打開Steam Link應用，並按照提示進行設置。

第三步鏈接設備，在Steam Link應用的主界面上，點擊「開始運行」按鈕。應用會自動搜索同一網絡環境下的Steam客戶端設備。如果未找到，請確保兩者處於同一網絡，並點擊「其他計算機」手動輸入配對碼進行連接。在PC端的Steam客戶端上，點擊「配對Steam流式設備」並輸入移動設備上的配對碼，完成連接。

連接成功後，移動設備屏幕上會顯示已安裝並可在Steam上玩的遊戲列表。瀏覽列表並選擇您想要遊玩的遊戲。

根據您的網絡狀況和設備性能，可以在Steam Link應用中調整串流質量設置（如分辨率、幀率、比特率等）以獲得最佳遊戲體驗。點擊選中的遊戲後，Steam Link將開始串流遊戲畫面到您的移動設備上。使用觸摸屏或連接的外設（如手柄）進行遊戲控制。

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3. Moonlight

Moonlight有點門檻，一台運行Windows操作系統的PC，並配備NVIDIA顯卡（因為Moonlight是基於NVIDIA GameStream技術的）。一台支持Moonlight的移動設備，如Android手機/平板或iOS設備（iPhone/iPad）。

在PC上，需要安裝NVIDIA的GeForce Experience軟件，以便配置和管理GameStream設置。在移動設備上，從對應的應用商店下載並安裝最新版本的Moonlight應用。同樣確保PC和移動設備處於同一網絡環境下，以便進行低延遲的串流連接。

PC端詳細配置方法：

打開GeForce Experience（如果使用的話），並確保已登錄NVIDIA賬戶。

在GeForce Experience中，找到並點擊「SHIELD」或「GameStream」選項，以配置串流設置。

根據需要調整串流質量和安全性設置。

GeForce Experience中，找到並點擊「SHIELD」或「GameStream」選項

確保PC上的防火牆或安全軟件不會阻止Moonlight或GameStream的通信。

移動端配置：

打開Moonlight應用，並根據提示進行設置。

在應用的主界面上，點擊「添加主機」或類似的選項來添加您的PC作為串流源。

如果PC端設置了密碼保護，請在移動端輸入正確的密碼以進行連接。

連接設備：

串流的話720p分辨率已夠用

Moonlight應用會自動搜索同一網絡環境下的PC設備。如果找到了您的PC，請點擊它以進行連接。

如果未找到您的PC，請確保兩者處於同一網絡，並檢查網絡連接和防火牆設置。

連接成功後，您可以在Moonlight應用上看到PC上的遊戲列表或其他可串流的內容。

最後，如果你成功串流了PC，可以選擇買一個牀頭支架夾住顯示設備，這樣就可以舒舒服服玩遊戲了，懶人終極形態，我能在牀上躺一天。

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