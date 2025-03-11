iOS 19 UI有大改動？圖標變得更圓潤　全新體驗與iPhone 17同發佈

據可靠消息透露，蘋果計劃對這些系統進行全面的革新，旨在為用戶帶來更加統一和流暢的跨平台體驗。



其中，iOS 19系統備受矚目。

iOS 19（x）

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據稱，蘋果將對系統的圖標、菜單、應用、視窗及系統按鈕等進行全面升級，這些改動不僅僅是設計層面的調整，而是一次深入系統的變革。全新的設計語言將為用戶帶來煥然一新的視覺體驗，同時，簡化的導航和操作方式也將提升用戶的使用便捷性。

值得注意的是，iOS 19系統的革新設計或將借鑑蘋果其他操作系統的風格，如vision OS。然而，蘋果並不會簡單地複製其設計元素，而是在此基礎上進行創新和優化，以打造出獨具特色的iOS 19系統。

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此次系統變革被視為蘋果自iOS 7以來最大的一次改動，預計將激發用戶對iPhone、iPad等設備的濃厚興趣。同時，這也被視為蘋果在一定程度上，轉移外界對Apple Intelligence功能跳票注意力的策略之一。

Apple Intelligence

據悉，iOS 19系統有望在今年的WWDC大會上正式亮相，並將隨新款iPhone 17系列手機一同發布。

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