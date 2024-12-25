iOS用戶必看　關掉iPhone背景APP能更省電？官方公布正確解答

蘋果的iOS系統簡單好操作，累積許多忠實用戶，使用者常在使用完畢後將後台App滑掉，以節省電力並維持續航力，不過，強制關閉App可能會導致電池壽命減少。



iPhone背景APP到底要不要滑掉？Apple給出這答案

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根據《UNILAD》報導，不少用戶都經歷過其電池有時續航力能維持一段時間，而有時卻耗電很快的情況，許多用戶也認為，經常整理手機後台，並關閉所有使用過的應用程式，能幫助省電。

關掉iPhone背景APP能更省電？（unsplash@cardmapr-nl）

不過，蘋果官方其實曾表示，滑動並關閉應用程式後台對手機電池並無效益。蘋果解釋，這些程式於後台並未開啟，僅處於待機模式，提供用戶導航或其他功能。

蘋果進一步說明，剛退出的程式會處於「短暫執行」，進入暫停狀態後，將不再「活躍使用」，也不會佔用系統資源及消耗電池。

關掉iPhone背景APP能更省電？（unsplash@freestocks）

根據《每日郵報》報導，蘋果軟體工程資深副總費德里吉（Craig Federighi）表示，將後台App清除並不能幫助電池省電並增加手機速度。蘋果支援文件曾表示，除非無回應，否則不須強制關掉App，後台僅是最近用過的App，用於幫助使用者有效率尋找，非開啟中，並不會佔用系統資源。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iphone背景APP到底要不要滑掉？官方公布正確解答，1個NG使用方法減少電池壽命更耗電】