BMW X3 M50 2025登場｜重塑高性能SUV王者形象｜九龍塘限時展出

BMW全新X3 M50 高性能運動型多功能SUV，憑藉更霸氣的外觀設計、充滿現代感的內飾，以及全面升級的科技配置震撼登場。而且更限時於九龍塘展出，車迷們千萬不要錯過！



作為BMW X3系列的頂級代表作，全新BMW X3 M50 xDrive延續了BMW X3的卓越表現，並以更強勁的動力與駕馭樂趣確立全新標準，完美詮釋BMW M系的熱血精神。它搭載目前BMW M Performance車型中最強大的直列六缸渦輪增壓汽油引擎，輸出398ps馬力，配合48V微混系統，能在4.6s內完成0-100km/h的加速。

BMW X3 M50 2025版登場

車身外觀方面，全新BMW X3 M50以大膽的設計語言呈現出引人注目的一體式整體形象。車長達4755mm，比以前更長34mm及寬29mm的車身比前代更加龐大，加上低降至1660mm的車高及寬大的軸距，營造出強勁的運動風範。前臉的雙腎型水箱護罩採用M專屬橫向條紋和標誌，配合發光設計，展現非凡的運動魅力。

內裝方面，BMW X3 M50融合了SUV的實用性與寬敞空間，營造出高端質感。搭載全新BMW Operating System 9及先進iDrive系統，大幅減少實體按鍵，以觸控和語音控制為主。此外，車廂採用全新設計的運動座椅，配備BMW Individual真皮內飾和Harman Kardon環迴立體音響，為駕乘者帶來無與倫比的豪華享受。

BMW X3 M50 2025版登場

除了強大的動力配置和優雅時尚的外觀，全新BMW X3 M50還配備了多項先進駕駛輔助系統，包括Driving Assistant及Parking Assistant Plus，不僅提升駕乘便利性，更能確保行車安全。

BMW X3 M50 xDrive預計售價港幣99.8萬起，將於2月22日（六）起的九龍塘又一城LG2層的車展正式發佈亮相。屆時還會推出多重限時優惠，包括高達2萬港元的購車禮券等優惠。另外一同場還有BMW X3 20 xDrive M Sport Edition 或 BMW X3 20 xDrive展出，即場預訂更可享高達2萬元的 Iconic Package 早鳥優惠，免費升級設備包括 BMW Iconic Glow 發光雙腎型鬼面罩、動感迎賓燈及 BMW Interaction Bar 連氣氛燈。

BMW X3 M50 2025版登場

BMW X3 M50 2025規格