DJI Osmo Pocket 3從零到專業　3種實用配件助你拍攝更得心應手

剛入手大疆 Pocket 3 的你，是不是也覺得操作上還有點不順手，或者覺得拍攝效果還有提升空間？別擔心，其實很多問題都可以通過搭配一些實用的配件來解決！



今天就來為大家推薦三款「神器級」配件，讓你的 Pocket 3 不僅好用，還能拍出更專業的效果。無論是旅行記錄、vlog 拍攝，還是日常生活記錄，都能輕鬆應對！

DJI Osmo Pocket 3（DJI）

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1. 第一人稱掛脖神器

磁吸掛脖支架（中關村在線提供）

TELESIN 磁吸掛脖支架是一款兼具舒適性與實用性的配件。它的掛脖部分採用硅膠材質，觸感柔軟，類似於運動耳機的材質，親膚且友好。掛脖設計「柔中有剛」，外層為柔軟的乳膠，親膚且舒適，內層則由不鏽鋼鵝頸管包裹實心鋁條，確保了良好的支撐性和耐用性。

這款支架的最大亮點是其強磁力吸附設計，能夠解放雙手，實現真正的「第一視角」拍攝。配備加固阻尼的轉軸系統，在拍攝過程中穩定不晃動。支架帶扣後方還設計了柔軟的減震氣墊，與胸口接觸時既能提供減震效果，又增強摩擦力，提高整體穩定性。此外，支架採用三段式轉軸設計，支持從下 90°垂直到上 90°垂直的角度調節，滿足多種拍攝需求，同時能夠靈活切換橫拍與豎拍模式。

2. 直播提詞器配件

直播提詞器配件（中關村在線提供）

這款配件能夠將手機固定在大疆 Pocket 3 的前方，方便在拍攝過程中即時查看手機上的內容，比如直播畫面、提詞內容或拍攝參數設置等。

對於拍攝 vlog 等內容時，這種設計還支持雙設備協作，手機不僅可以用來查看參考資料，還能與觀眾互動，極大地拓展了拍攝功能與便利性。儘管這款配件並非專門設計的前置手機支架，但其冷靴口等擴展接口支持搭配適配的轉接配件，將手機穩固固定在前方，不僅實現類似功能，還能對相機起到一定的保護作用，同時方便連接其他配件。

此外，在直播或需要台詞的視頻拍攝中，配件的提詞功能可以將台詞直接顯示在屏幕上，讓拍攝者隨時查看，避免忘詞或說錯詞。這一功能顯著提升了拍攝效率與質量，使直播或視頻拍攝過程更加流暢自然。

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3. ND濾鏡

ND濾鏡（中關村在線提供）

在陽光強烈的戶外，如夏日正午，即使將大疆 Pocket3的快門速度調至最低、ISO 感光度調至最小，相機仍可能接收過多光線導致畫面過曝，使亮部細節丟失。使用 ND 減光鏡可減少進入鏡頭的光線量，讓相機在強光下也能獲得合適曝光，確保畫面亮部和暗部細節都能清晰呈現。

在大光比場景中，如日出日落時的天空和地面，使用 ND 減光鏡能降低整體光線強度，使相機在記錄高光部分的同時，也能保留暗部細節，讓畫面的亮部和暗部都有豐富的層次和細節，避免出現高光過曝、暗部死黑的情況。

4. 最後

有了這些配件的加持，大疆 Pocket 3 就像是「開掛」了一樣，拍攝效率和效果都能大大提升。不管是新手還是老手，都能更輕鬆地駕馭它，拍出更驚豔的畫面。所以，快給你的 Pocket 3 配齊這些小夥伴吧！

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】