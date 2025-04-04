雨天衣服總是曬不乾？1家電能省電3倍　附抽濕機烘衣3技巧速乾法

當天氣陰雨綿綿時，洗了衣服卻難以完全晾乾，總是讓人相當困擾，如果衣物放久了，還可能飄出陣陣異味，究竟該如何解決？就有網友們建議用抽濕機幫助烘乾衣物，不僅省時也很省電，是雨天晾衣的必備神器。



比烘衣機還實用！內行推1居家神器「雨天晾衣快乾清香」

一名網友以「衣服曬不乾怎麼辦？」為題，在PTT發文表示，只要在下雨天洗衣服，就要做好衣服會曬不乾的準備，等到發現後才拿進家裡開除濕的話，衣服上的臭味就消不掉，不僅沒辦法穿出去，還要花時間重洗。

網友也說，後來覺得直接拿吹風機吹，比開抽濕機還有用，但缺點就是較為耗電的，又因為衛生問題，所以不太想拿去外面的自助洗衣店烘乾，好奇詢問

「跟我一樣有衣服曬不乾問題的人，你們都是怎麼解決的？」

貼文一出，多數網友都傾向於用抽濕機烘乾，

「用抽濕機啊，曬不乾就別曬了，室內除濕一晚上全乾了還香香的」、

「我都用抽濕機，快又方便」、

「直接擺室內緊閉門窗，開抽濕機跟電風扇，身為宜蘭人過了夏天等這樣直接弄乾衣服快又沒味道」、

「抽濕機的風要直吹衣物，像褲頭腋下帽子等不容易乾的部位，要倒過來晾+掛風口，並確定空間有密閉，抽濕機不要靠牆」、

「抽濕機好用到爆炸，我一年中有半年以上都是用抽濕機把衣服除乾的」。



也有不少人建議使用烘衣機，

「家裡用鉅豪烘衣機，晾到半乾再去烘，整體不用半小時」、

「推薦烘衣機超值得買！」、

「添購烘衣機或改洗脫烘」、

「我都會拿到自助洗衣店烘欸」。



抽濕機配上這家電，衣服快乾又省電：

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不過根據《健康2.0》報導指出，有網友實測，使用抽濕機搭配電扇不僅能有效乾衣，耗電量也僅有300W，與烘衣機的1200W相比，耗電只有其1／4。這樣不僅能保持室內乾爽，還能提高乾衣效率，遠超過烘衣機或電暖器的邊際效益。

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抽濕機烘衣3技巧

此外，日本獅王也曾在官網分享用抽濕機晾乾衣服的方法：

1、衣物較少時，讓風從下方吹

若衣物較少，將抽濕機放置於靠近衣物的位置，讓風從下方吹上來，能有效幫助衣物乾燥。不過記得保持距離，與衣物之間最好留有約40公分的空間。由於重力的作用，衣物通常會從上方開始乾燥，水分會集中在下襬部位，這部分是最難乾的，因此讓風直接吹到衣物的下部，有助於加速乾燥過程。

2、衣物較多時，風應從側面吹，並採用拱門形狀晾掛

當衣物數量較多時，抽濕機應放置在衣物的側邊，這樣能確保風均勻地吹拂到每一件衣物。晾衣時，可以將較長的衣物掛在兩側，較短的衣物掛在中間，這樣形成拱門形狀，有助於風流更順暢地流動，提升乾燥效率。

3、保持適當間距晾衣，促進快速乾燥

保持衣物之間的間距，有助於風流順暢並加快乾燥速度。建議每件衣物之間保持約一個拳頭的距離，這樣能確保空氣流通無阻，讓衣物乾得更快。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：比烘衣機還實用！內行推1居家神器「雨天晾衣快乾清香」：電量省3倍、悶臭霉味不見】