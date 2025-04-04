Sony PS6發售日、搭載科技搶先曝光 AI光線追蹤與UDNA GPU引期待
自從 PlayStation 5（PS5) 推出以來，遊戲界對於次世代主機的期待值不斷攀升，而 PlayStation 6（PS6）的硬體規格更是成為眾多玩家與科技愛好者的熱議焦點。根據國外最新消息指出，PS6 有望採用全新的 UDNA GPU，帶來更強大的計算能力與更細膩的遊戲畫面！
Sony PS6 根據外媒最新情報，將內建 AI 超解析技術！
爆料準確度極高的 Kepler_L2 透露，PS6 設計已完成並進入「pre-si 驗證」（製造前模擬驗證設計的正確性）階段，預計今年底進行 A0 tapeout（設計完成，準備首次製造）。根據 Sony 過往流程，A0 tapeout 後約兩年內主機便會上市，這意味 PS6 可能在 2027 年底登場，比先前預測的 2028 年提前。
AI 光線追蹤技術：次世代視覺饗宴！
PS6 預計搭載 Sony 最新的 AI 強化光線追蹤技術，這不僅是 GPU 性能提升的結果，更是 AI 技術與光追演算法的完美結合。透過 AI 加速運算，PS6 可即時渲染更真實的光影效果，使遊戲中的反射、折射、陰影與全局光照達到電影級水準。
PSSR（PlayStation Super Resolution）： Sony 自家 AI 超解析度技術，能以更低成本實現 4K/120FPS、8K/60FPS，畫面更清晰、流暢。AI 光線追蹤重建技術（Ray Reconstruction）： 透過 AI 增強 RT 效果，補足傳統光追運算的不足，提供更逼真的光影渲染。神經網絡抗鋸齒技術（Neural Anti-Aliasing）： AI 減少鋸齒感，提高畫面細膩度，使細節更銳利。智慧陰影與光源調校（AI Dynamic Lighting）： AI 可根據場景與玩家視角，自動調整陰影柔和度與光照強度，提升沉浸感。
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硬體加持，AI 光追效能突破極限！
為了支援 AI 強化光線追蹤，PS6 的 GPU 預計將搭載更高性能的光追核心，並結合 AI 加速單元，使運算效率大幅提升。
預期 GPU 規格對比：
PS5 GPU（RDNA 2）： 36 CU、10.3 TFLOPs、2.23GHz 時脈
PS6 GPU（UDNA）： 60+ CU、30+ TFLOPs、3.5GHz 以上時脈，內建 AI 運算單元
搭載 AI 強化技術的 PS6 將能夠即時運算更高精度的光線追蹤效果，使場景中的金屬反光、水面波動、玻璃折射等細節更加真實，細節提升高達 10 倍。
雖然 Sony 尚未正式公布 PS6 的發售日期，但可以確定的是，這台次世代主機將重新定義遊戲標準，讓玩家迎接真正的 4K/120FPS、8K 遊戲時代。究竟 PS6 會帶來哪些驚喜？讓我們一起拭目以待！
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