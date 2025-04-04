Sony PS6發售日、搭載科技搶先曝光　AI光線追蹤與UDNA GPU引期待

自從 PlayStation 5（PS5) 推出以來，遊戲界對於次世代主機的期待值不斷攀升，而 PlayStation 6（PS6）的硬體規格更是成為眾多玩家與科技愛好者的熱議焦點。根據國外最新消息指出，PS6 有望採用全新的 UDNA GPU，帶來更強大的計算能力與更細膩的遊戲畫面！



Sony PS6 根據外媒最新情報，將內建 AI 超解析技術！

爆料準確度極高的 Kepler_L2 透露，PS6 設計已完成並進入「pre-si 驗證」（製造前模擬驗證設計的正確性）階段，預計今年底進行 A0 tapeout（設計完成，準備首次製造）。根據 Sony 過往流程，A0 tapeout 後約兩年內主機便會上市，這意味 PS6 可能在 2027 年底登場，比先前預測的 2028 年提前。

AI 光線追蹤技術：次世代視覺饗宴！

PS6 預計搭載 Sony 最新的 AI 強化光線追蹤技術，這不僅是 GPU 性能提升的結果，更是 AI 技術與光追演算法的完美結合。透過 AI 加速運算，PS6 可即時渲染更真實的光影效果，使遊戲中的反射、折射、陰影與全局光照達到電影級水準。

Sony PS6令人期待（@pinterest）

PSSR（PlayStation Super Resolution）： Sony 自家 AI 超解析度技術，能以更低成本實現 4K/120FPS、8K/60FPS，畫面更清晰、流暢。AI 光線追蹤重建技術（Ray Reconstruction）： 透過 AI 增強 RT 效果，補足傳統光追運算的不足，提供更逼真的光影渲染。神經網絡抗鋸齒技術（Neural Anti-Aliasing）： AI 減少鋸齒感，提高畫面細膩度，使細節更銳利。智慧陰影與光源調校（AI Dynamic Lighting）： AI 可根據場景與玩家視角，自動調整陰影柔和度與光照強度，提升沉浸感。

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PS6真的會如此強大嗎？

硬體加持，AI 光追效能突破極限！

為了支援 AI 強化光線追蹤，PS6 的 GPU 預計將搭載更高性能的光追核心，並結合 AI 加速單元，使運算效率大幅提升。

預期 GPU 規格對比：

PS5 GPU（RDNA 2）： 36 CU、10.3 TFLOPs、2.23GHz 時脈

PS6 GPU（UDNA）： 60+ CU、30+ TFLOPs、3.5GHz 以上時脈，內建 AI 運算單元



搭載 AI 強化技術的 PS6 將能夠即時運算更高精度的光線追蹤效果，使場景中的金屬反光、水面波動、玻璃折射等細節更加真實，細節提升高達 10 倍。

雖然 Sony 尚未正式公布 PS6 的發售日期，但可以確定的是，這台次世代主機將重新定義遊戲標準，讓玩家迎接真正的 4K/120FPS、8K 遊戲時代。究竟 PS6 會帶來哪些驚喜？讓我們一起拭目以待！

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