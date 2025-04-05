《GTA 6》遲遲未有新消息？Take-Two執行長：想讓玩家保持期待

《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI，簡稱：GTA 6）是一款全球矚目的超級電玩大作，預定將在今年秋季正式發行。但截至今日，官方依然只在 2023 年 12 月 5 日發布首支預告，隨後就沒有更多新的資訊公開，讓玩家們浮想聯翩，擔心這次 R 星是不是會像以往一樣延期遊戲的發售。



讓玩家心癢癢就是他們的行銷策略

《GTA 6》（Rockstar Games）

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而在本月，Rockstar Games 母公司的 Take-Two Interactive 執行長 Strauss Zelnick 接受了彭博社採訪時解釋了為何遲遲不提供遊戲新訊給大眾：

對於那款遊戲的期待，可能是我在娛樂產業中見過最強烈的期待。我可是見過大風大浪的，我涉足過所有的娛樂行業。我們確實有競爭對手會提前好幾年公布發行計畫，而我們發現更好的做法是，在接近發售時才提供行銷素材，這樣一方面能夠製造興奮感，另一方面也能平衡期待與未滿足的渴望。我們不見得每次都能完全掌握得當，但這就是我們的策略。



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另外，Zelnick 也被問起為何《GTA 5》與《GTA 6》中間相隔了這麼長一段時間（自前作《GTA 5》於 2013 年 9 月發售，至今已過去 12 年），他這樣回應：

一方面，我們認為需要營造巨大的期待感。開發這種規模龐大、內容豐富的遊戲需要很長時間。Rockstar Games 追求極致的完美，而完美是一個相當高的標準。

目前，R 星尚未公布《GTA 6》的正式發售日期，不過根據 Take-Two 財報指出，這款大作將在 2025 年秋季推出，而 PC 版則預計在 2026 年初問世。

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