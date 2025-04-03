《魔物獵人 荒野》全球銷量突破1,000萬　成Capcom銷售最快作品

《魔物獵人》系列新作《魔物獵人 荒野》於上個月底（2 月 28 日）正式發售，登陸平台包含：PlayStation 5、Xbox Series X|S 與 PC。而在卡普空上次曝光作品開賣三天就狂銷 800 萬套的消息之後，3月31日又宣布該作突破 1,000 萬套的銷售紀錄。



上市一個月就突破千萬銷量！

卡普空在3月31日宣布，《魔物獵人荒野》全球銷售突破 1,000 萬份，這不僅是該系列最速，也是卡普空旗下賣破千萬套的最快紀錄，官方鄭重的感謝所有獵人們的支持。

並預告本作的第一彈大型更新將在4月4日正式發布，更新內容如下：

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泡狐龍、大集會所、白熾龍、鬥技大會添加

（1）HR 21 之後，將能接取泡狐龍任務。

（2）更新之後，獵人將能反覆挑戰白熾龍，並能夠生產白熾龍套裝。

（3）集會所回歸，添加小遊戲「滾滾木桶挑戰」可在集會所遊玩，晚上時段也會有「歌姬」獻唱歌曲給獵人們。

（4）鬥技大會回歸，讓獵人們比拚技術與速度。

（5）更新之後，獵人們能變更阿爾瑪的服裝（眼鏡也能變）。

（6）大量免費、外觀 DLC 組合包、收費下載內容將陸續添加。

（7）新的活動任務將陸續添加。



想要狩獵海龍的話，便要再等等（capcomasia）

而下一彈大型更新被預告將在夏季迎來，追加魔物從影片看來就是獵人們心心念念的「海龍」，值得玩家期待。

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