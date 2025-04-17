世界地球日｜Apple全球溫室氣體排放減60% 回收舊裝置購物9折優惠

Apple全球溫室氣體排放減60% 多項環保措施迎世界地球日｜Apple 最新公布最新環境保護進展，宣佈全球溫室氣體排放量相比 2015 年水平已減少逾 60%，成為邁向 2030 年實現整體業務碳中和目標的重要里程碑。除了減排成果，Apple 在多項環保領域亦有顯著進展，包括供應鏈轉型、循環物料應用，以及水資源節約等，同時推出多項活動響應世界地球日。



供應鏈加速轉型

為實現 2030 年生產過程全面使用再生能源的目標，Apple 持續推動供應鏈轉用潔淨能源。目前全球供應商已接入 17.8 吉瓦再生電力，2024 年因此減少 2,180 萬公噸碳排放。此外，半導體與顯示器生產過程中的高強度氟化溫室氣體（F-GHG）問題亦受關注，現有 26 間核心供應商承諾於 2030 年前將相關排放減少至少 90%，去年已實現減排 840 萬公噸。

循環物料應用突破

Apple 積極將循環再造物料融入產品設計，現時所有磁石均採用 100% 循環再造稀土元素，而 Apple 設計的電池則全面使用 100% 循環再造鈷。最新推出的 MacBook Air 整體循環物料含量逾 55%，Mac mini 更成為首款碳中和 Mac 產品。透過創新技術，Apple 減少產品在物料、電力及運輸過程中的碳排放，並以碳信用抵消剩餘排放。

MacBook Air 整體循環物料含量逾 55%

Mac mini 成為首款碳中和 Mac 產品

廢棄物與水資源管理

自 2015 年推行「零廢棄計劃」以來，供應商累計轉移 360 萬公噸廢棄物，相當於節省 450 萬平方米堆填區空間。水資源管理方面，透過供應商潔淨水計劃，2024 年節省 140 億加侖淡水，自 2013 年累計節水量逾 900 億加侖。Apple 更計劃於 2030 年前為缺水地區實現 100% 淡水資源補充，目前已覆蓋目標逾 40%。

響應世界地球日推廣環保行動

配合世界地球日，Apple 推出多項活動鼓勵用户參與環保。即日起至 5 月 16 日，顧客親臨 Apple Store 回收舊裝置可享配件 9 折優惠；Apple Watch 用家於 4 月 22 日完成 30 分鐘運動即可獲限量版獎章。此外，Apple TV 設立「未來由我們決定」專區，提供《史前地球》、《珍要救地球》等環保主題節目，而「貼士」App 亦新增地球友善功能教學，協助用户節約能源及探索自然。