iPhone 15一鍵離線語音翻譯超方便 可在動態島顯示 限特定機型
撰文：T客邦
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要在 iPhone 上使用一鍵翻譯功能，可以利用從 iPhone 15 系列開始，新增的動作按鈕（Action Button）。
這個可自己定義功能的按鈕，預設為切換「鈴聲 / 靜音」模式，但現在可以設定為 Apple 內建的「翻譯」功能，不僅能夠進行即時翻譯，若已下載欲翻譯的語言包，離線時也能夠使用。當然，在啟用之前，要先至翻譯 App 設定需要翻譯的語系，之後就能透過動作按鈕進行一鍵啟動語音翻譯。
iPhone 15一鍵離線語音翻譯超方便
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步驟 1：先找到 Apple 內建的「翻譯」App。
步驟 2：設定想要翻譯的語系，有中文、英文、法語、德語、韓言⋯等，多國言系可選擇。
步驟 3：接著開啟設定選單，找到「動作按扭」選項。
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步驟 4：預設為切換「鈴聲 / 靜音」模式，在此變更為「翻譯」功能。
步驟 5：日後想要進行語音翻譯時，只要按下動作按鈕，動態島就會顯示進入翻譯功能。
步驟 6：翻譯完成後，會顯示翻譯內容，也可選擇播放聆聽。
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